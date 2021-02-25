Інтернет-професії з кожним днем стають все популярнішими і блогерство – не є винятком. Ще недавно блогером вважалась людина, яка має свою аудиторію, вміє гарно фотографуватись і цікаво веде профіль. Тепер же вони платять податки і мають серйозний вплив на соціум.

Щодня за життями блогерів пильно стежать мільйони очей. Крізь екрани своїх смартфонів підписники уважно дивляться і слухають, що інфлюенсери говорять, як проводять свій вільний час, що їдять, одягають і де подорожують. А ті ж натомість, охоче відкривають завісу свого життя.

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Додамо, що кількість підписників у блогерів зазначено станом на 25 лютого 2020 року.

10 блогерів України в інстаграмі

Софія Стужук – 5,6 мільйона підписників

Софія Стужук займає лідерську позицію серед найпопулярніших блогерів України. У своєму інстаграм-профілі дівчина висвітлює тематику здорового способу життя, розповідає про материнський досвід й ділиться різноманітними порадами. Софія – багатодітна мама, тож на її сторінці часто можна побачити милі фото її трьох маленьких дітей – Давида, Лоліти й Олівії. До слова, вона є прихильницею вегетеріанства, а також домашніх пологів, у яких народила двох дітей.

У жовтні 2020 року, у сім'ї блогерки сталась трагедія – помер її ексчоловік й батько малюків Дмитро Стужук. Він захворів на коронавірус й ускладнення, які дала інфекція, обірвали йому життя.

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Юлія Вербинець – 3,1 мільйона підписників

Інстаграм-блогерку з Івано-Франківська ще часто називають Юлею Вербою, або просто Вербою. Дівчина у свої 17 років стрімко завоювала прихильність аудиторії і зараз перебуває у перших позиціях найкращих блогерів України. У 2019 році вона отримала звання найкращого лайфстайл-блогера країни, а у 2020-му – стала "Блогером року" та потрапила на сторінки журналу українського FORBES, увійшовши в тридцятку найвпливовіших інфлуенсерів-дітей.

Минулого року Юлія закінчила школу і одразу придбала собі трикімнатну квартиру, а наприкінці року – елітний автомобіль. Блогерка дуже багато подорожує, купує брендові речі і часто віддає свій заробіток на благодійність. "Верба" також випустила декілька своїх пісень, співпрацюючи з франківськими блогерами та музикантами. Зараз вона навчається на заочному відділені місцевого ВНЗ за напрямом "журналістика".

Саша Пустовіт – 2 мільйони підписників

Саша Пустовіт або Саша Бо, як звикли називати її підписники, родом з Івано-Франківська. Дівчина навчалась на стоматолога, однак здобувши освіту, все ж вирішила залишитись блогером й таке рішення було успішним. Блогерка є володаркою титулу Influencer #1 in Ukraine за версією Cosmopolitan і у 2019 році отримала нагороду "Найкращий блогер України".

Саша заміжня і має двох маленьких синів, фото яких часто зворушують підписників. Тематика блогу Олександри "крутиться" навколо здоров'я, моментів материнства й подорожей, а візуальне оформлення її профілю надзвичайно естетичне і затишне. Також, недавно дівчина здійснила свою мрію і відкрила власний салон краси.

Саша Чистова – 1,9 мільйона підписників

Молода блогерка зі Львова почала свій шлях до популярності з ютуб-каналу, на якому публікувала різні огляди придбаних товарів з Aliexpress, показувала, як робити макіяж і давала різноманітні поради. Зараз Саша веде свій інста-блог з "лайфстайловою" тематикою, ділиться з підписниками думками та змушує усміхатись від своєї щирості.

Таня Парфільєва – 1,7 мільйона підписників

Таня Парфільєва заворожує аудиторію своїми надзвичайно стильними й вишуканими фотографіями. Дівчина не лише впевнено розвиває свій інста-профіль, а й є власницею мережі бутиків Cher'17.

Таня щира і відкрита до своїх фоловерів, яким у сторіз показує не лише модні і цікаві образи, а й своє звичайне життя із її чоловіком Ванею, який теж має свій блог.

Даша Квіткова – 1,7 мільйона підписників

Дружина "Холостяка-9" Нікіти Добриніна активно й красиво веде свій інстаграм-аккаунт. Усміхнена блондинка Даша постійно публікує атмосферні й естетичні фото, а свою сторінку називає щоденником. Нещодавно стало відомо, що вони з Нікітою стануть батьками, тож стрічка дівчини всіяна милими світлинами з округлим животиком.

Даша Квіткова багато подорожує, тож часто публікує світлини із поїздок. Своїм позитивом, усмішкою та оптимістичним налаштуванням до життя, блогерка притягує до себе все більше і більше підписників.

Таня Самбурська – 1,6 мільйона підписників

Профіль цієї дівчини з Івано-Франківська "зашкалює" щирістю. Зі своєю аудиторією Таня веде себе відкрито і чесно, розповідає їй свої думки й не боїться з'явитись у сторіз без макіяжу. Дівчина успішно веде не лише інстаграм, а й свій бізнес, адже у 18 років відкрила власну студію краси.

Блогерка постійно проявляє любов до своїх підписників у вигляді розіграшів й дарує їм щедрі дарунки. Слабкістю дівчини є багато розмовних сторіз, у яких вона розповідає, як пройшов її день та інші новини. Також на фото Тані часто можна побачити її коханого чоловіка, з яким вона одружилась у 2019 році.

Таня Пренткович – 1,2 мільйона підписників

Таня Пренткович не лише популярна київська блогерка з Тернополя, а й успішна бізнес-леді. Разом зі своїм колишнім чоловіком Орестом Мурієм вона відкрила заклад азійської кухні Tiger, а пізніше й свою агенцію PRentkovych Agency. У Тані є син Іван, якого вона часто показує на світлинах. Блогерка дає багато інтерв'ю й охоче співпрацює з різноманітними брендами.

Шоком в мережі стала звістка, що Таня Пренткович розлучається із Орестом. Довгий час колишня пара конфліктувала й сварилась у своїх постах, однак зараз обидвоє віднайшли своє щастя з іншими людьми.

Аліна Френдій – 1,1 мільйона підписників

Амбасадорка Calvin Klein в Україні та власниця бренда TOTE й бутика COOSH, Аліна Френдій, веде свій інста-профіль у стильних монохромних тонах. Аліна є доволі популярною блогеркою у сфері fashion й надихає своїх підписників не лише модою, а й способом життя. Вона активна, любить динаміку й постійно перебуває у русі. Блогерка часто подорожує світом й буває на різноманітних fashion-конференціях.

Окрім тематики моди, Аліна ділиться з фоловерами враженнями від материнства, адже рік тому вперше стала мамою хлопчика. Дівчина заміжня за ресторатором й менеджером гурту TVORCHI, Петром Заставним, який теж активно веде свій блог і має 427 тисяч підписників. Пара родом з Тернополя, однак місто стало "затісним" для них, тож подружжя перебралось до столиці.

Тетяна Кодзаєва – 1 мільйон підписників

Онука відомої етикетознавиці Тетяни Терсенової-Заводовської, Таня Кодзаєва, створила свій інста-аккаунт ще у 17 років. Завдяки відчуттю смаку й стильному баченню блогерка завоювала прихильність 1 мільйона підписників. Її фото сповнені естетики, адже сама дівчина дійсно намагається зробити їх ідеальними.

Таня є популярною інфлюенсеркою у сфері моди й краси, а також була визнана найвпливовішою фешн-блогеркою за версією Міланського тижня моди у 2019 році. Дівчина постійно отримує запрошення на покази у різні країни, тож багато подорожує. Окрім, інстаграму Кодзаєва займається підприємницькою діяльністю. Вона заснувала свій бренд сумок під назвою The Kode. Також дівчина має хобі – вона співає. Блогерка навіть випустила свій перший сингл, який має назву Ace.