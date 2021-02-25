Интернет-профессии с каждым днем становятся все популярнее и блогерство – не является исключением. Еще недавно блогером считался человек, который имеет свою аудиторию, умеет хорошо фотографироваться и интересно ведет профиль. Теперь же они платят налоги и имеют серьезное влияние на социум.

Ежедневно за жизнями блогеров пристально следят миллионы глаз. Сквозь экраны своих смартфонов подписчики внимательно смотрят и слушают, что инфлюенсеры говорят, как проводят свое свободное время, что едят, одевают и где путешествуют. А те же взамен, охотно приоткрывают завесу своей жизни.

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Добавим, что количество подписчиков у блогеров указано по состоянию на 25 февраля 2020 года.

10 блогеров Украины в инстаграме

София Стужук – 5,6 миллиона подписчиков

София Стужук занимает лидерскую позицию среди самых популярных блогеров Украины. В своем инстаграм-профиле девушка освещает тематику здорового образа жизни, рассказывает про материнский опыт и делится различными советами. София – многодетная мама, поэтому на ее странице часто можно увидеть милые фото ее трех маленьких детей – Давида, Лолиты и Оливии. К слову, она является поклонницей вегетерианства, а также домашних родов, в которых родила двоих детей.

В октябре 2020 года, в семье блогера произошла трагедия – умер ее экс-супруг и отец малышей Дмитрий Стужук. Он заболел коронавирусом и осложнения, которые дала инфекция, оборвали ему жизнь.

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Юлия Вербинець – 3,1 миллиона подписчиков

Инстаграм-блогера из Ивано-Франковска еще часто называют Юлей Вербой или просто Вербой. Девушка в свои 17 лет стремительно завоевала симпатии аудитории и сейчас находится на первых позициях лучших блогеров Украины. В 2019 году она получила звание лучшего лайфстайл-блогера страны, а в 2020-м – стала "Блогером года" и попала на страницы журнала украинского FORBES, войдя в тридцатку самых влиятельных инфлюенсеров-детей.

В прошлом году Юлия окончила школу и сразу приобрела себе трехкомнатную квартиру, а в конце года – элитный автомобиль. Блогер очень много путешествует, покупает брендовые вещи и часто отдает свой заработок на благотворительность. "Верба" также выпустила несколько своих песен, сотрудничая с франковскими блогерами и музыкантами. Сейчас она учится на заочном отделении местного ВУЗА по направлению "журналистика".

Саша Пустовит – 2 миллиона подписчиков

Саша Пустовит или Саша Бо, как привыкли называть ее подписчики, родом из Ивано-Франковска. Девушка училась на стоматолога, однако получив образование, все же решила остаться блогером и такое решение было успешным. Блогер является обладательницей титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan и в 2019 году получила награду "Лучший блогер Украины".

Саша замужем и имеет двух маленьких сыновей, фото которых часто умиляют подписчиков. Тематика блога Александры "крутится" вокруг здоровья, моментов материнства и путешествий, а визуальное оформление ее профиля чрезвычайно эстетичное и уютное. Также, недавно девушка осуществила свою мечту и открыла собственный салон красоты.

Саша Чистова – 1,9 миллиона подписчиков

Молодая блогер из Львова начала свой путь к популярности с ютуб-канала, на котором публиковала различные обзоры купленных товаров с Aliexpress, показывала, как делать макияж и давала различные советы. Сейчас Саша ведет свой инста-блог с "лайфстайловой" тематикой, делится с подписчиками мыслями и заставляет улыбаться от своей искренности.

Таня Парфильева – 1,7 миллиона подписчиков

Таня Парфильева завораживает аудиторию своими чрезвычайно стильными и изысканными фотографиями. Девушка не только уверенно развивает свой инста-профиль, но и является владелицей сети бутиков Cher'17.

Таня искренняя и открытая для своих фолловеров, которым в сториз показывает не только модные и интересные образы, но и свою обычную жизнь с ее мужем Ваней, который тоже имеет свой блог.

Даша Квиткова – 1,7 миллиона подписчиков

Жена "Холостяка-9" Никиты Добрынина активно и красиво ведет свой инстаграм-аккаунт. Улыбчивая блондинка Даша постоянно публикует атмосферные и эстетические фото, а свою страницу называет дневником. Недавно стало известно, что они с Никитой станут родителями, поэтому лента девушки усеяна милыми фотографиями с округлым животиком.

Даша Квиткова много путешествует, поэтому часто публикует фотографии из поездок. Своим позитивом, улыбкой и оптимистичным настроем к жизни, блогер притягивает к себе все больше и больше подписчиков.

Таня Самбурская – 1,6 миллиона подписчиков

Профиль этой девушки из Ивано-Франковска "зашкаливает" искренностью. Со своей аудиторией Таня ведет себя открыто и честно рассказывает ей свои мысли и не боится появиться в сториз без макияжа. Девушка успешно ведет не только инстаграм, но и свой бизнес, ведь в 18 лет открыла собственную студию красоты.

Блогер постоянно проявляет любовь к своим подписчикам в виде розыгрышей и дарит им щедрые подарки. Слабостью девушки является много разговорных сториз, в которых она рассказывает, как прошел ее день и другие новости. Также на фото Тани часто можно увидеть ее любимого мужчину, за которого она вышла замуж в 2019 году.

Таня Пренткович – 1,2 миллиона подписчиков

Таня Пренткович не только популярная киевская блогер из Тернополя, но и успешная бизнес-леди. Вместе со своим бывшим мужем Орестом Мурием она открыла заведение азиатской кухни Tiger, а позже и свое агентство PRentkovych Agency. У Тани есть сын Иван, которого она часто показывает на фотографиях. Блогер дает много интервью и охотно сотрудничает с различными брендами.

Шоком в сети стало известие, что Таня Пренткович расстается с Орестом. Долгое время бывшая пара конфликтовала и ссорилась в своих постах, однако сейчас оба нашли свое счастье с другими людьми.

Алина Френдий – 1,1 миллиона подписчиков

Амбассадорка Calvin Klein в Украине и владелица бренда TOTE и бутика COOSH, Алина Френдий, ведет свой инста-профиль в стильных монохромных тонах. Алина является довольно популярным блогером в сфере fashion и вдохновляет своих подписчиков не только модой, но и образом жизни. Она активна, любит динамику и постоянно находится в движении. Блогер часто путешествует и бывает на различных fashion-конференциях.

Кроме тематики моды, Алина делится с фолловерами впечатлениями от материнства, ведь год назад впервые стала мамой мальчика. Девушка замужем за ресторатором и менеджером группы TVORCHI, Петром Заставным, который тоже активно ведет свой блог и имеет 427 тысяч подписчиков. Пара родом из Тернополя, однако город стал "тесен" для них, поэтому супруги перебралось в столицу.

Татьяна Кодзаева – 1 миллион подписчиков

Внучка известной этикетоведицы Татьяны Терсеновой-Заводовской, Таня Кодзаева, создала свой инста-аккаунт еще в 17 лет. Благодаря ощущению вкуса и стильному видению блогер завоевала расположение 1 миллиона подписчиков. Ее фото полны эстетики, ведь сама девушка действительно старается сделать их идеальными.

Таня является популярным инфлюенсером в сфере моды и красоты, а также была признана самым влиятельным фэшн-блогером по версии Миланской недели моды в 2019 году. Девушка постоянно получает приглашения на показы в разные страны, поэтому много путешествует. Кроме, инстаграма Кодзаева занимается предпринимательской деятельностью. Она основала свой бренд сумок под названием The Kode. Также у девушки есть хобби – она поет. Блогер даже выпустила свой первый сингл под названием Ace.