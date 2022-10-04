Тоня Матвієнко розсмішила заявою про інтим з Мірзояном і зізналася, чи пробачила б йому зраду

Ще в лютому Тоня Матвієнко виїхала за кордон з донькою, а Арсен Мірзоян залишився в Україні. За останні сім місяців вони бачилися всього кілька разів, тож інтиму їм не вистачає.

У Велику Британію Тоня Матвієнко виїхала через кризу. Оскільки вони з Мірзояном артисти, і бізнесу в них немає, то живуть на соціальні виплати. На диво, ані відстань, ані фінансові труднощі не підкосили їхні стосунки. За словами співачки, за останні пів року їхній шлюб навпаки став міцніший, а почуття спалахнули з новою силою.

Читайте наш ексклюзив Про доньок, життя у Великій Британії та кар'єру за кордоном: щире інтерв'ю з Тонею Матвієнко

Тоня Матвієнко розсмішила заявою про інтим з Мірзояном

"У нас це перший рік, коли ми ні разу з Арсеном не посварились. Перші три місяці, мені здається, ми взагалі майже не зідзвонювалися, такий був шок. Найголовніше було – в Україні війна. Про стосунки мова не йшла. Перший раз я не діставала його питанням: "Чому ти не дзвониш? Чому ти не пишеш?" – відверто зізналася Тоня Матвієнко.

Так само зіркова пара не обговорювала й інтимне життя. Перші місяці війни вони з Мірзояном навіть не заїкалися про фізичну близькість, однак йому цього явно бракувало.

Це було вже ближче до травня, тому що про секс ми не думали взагалі. Я навіть у нього питала, він каже: "Я дивлюсь на себе в дзеркало, я вже в прищах, як малолєтка". Боже, він мене вб'є за це відео,

– зі сміхом заявила співачка.

"Так класно, як колись. Неможливо насолодитися цими дотиками. Я знаю, що мене Арсен чекає. Такі гарні пише мені смс-ки, а я йому. Такий романтичний. Де б він не був, якщо квіти бачить, висилає мені: "Це для тебе, кохана", – поділилася артистка.

Ексклюзивне інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео 24 каналу онлайн

Чи пробачила б Матвієнко зраду чоловіка

Співачка знає, що деякі чоловіки, які відправили сім'ї за кордон, зраджують дружин в Україні. В Арсені Мірзояні Тоня Матвієнко не сумнівається, але зраду йому не пробачила б.

У ситуації, коли жінка вимушена була поїхати за кордон з дитиною, і воно себе так, падло, поводить… Це так жорстко. Така зрада не фізична, а в духовному сенсі. Якби зі мною так вчинив чоловік, я б тут померла від розриву серця,

– емоційно відповіла артистка.