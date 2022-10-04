Тоня Матвиенко рассмешила заявлением об интиме с Мирзояном и призналась, простила бы ему измену

Еще в феврале Тоня Матвиенко выехала за границу с дочерью, а Арсен Мирзоян остался в Украине. За последние семь месяцев они виделись всего несколько раз, так что интима им не хватает.

В Великобританию Тоня Матвиенко выехала из-за кризиса. Поскольку они с Мирзояном артисты, и бизнеса у них нет, то живут на социальные выплаты. Удивительно, но ни расстояние, ни финансовые трудности не подкосили их отношения. По словам певицы, за последние полгода их брак наоборот стал крепче, а чувства вспыхнули с новой силой.

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Тоня Матвиенко рассмешила заявлением об интиме с Мирзояном

"У нас это первый год, когда мы ни разу с Арсеном не поссорились. Первые три месяца, мне кажется, мы вообще почти не созванивались, такой был шок. Самое главное было – в Украине война. Об отношениях речь не шла. Первый раз я не доставала его вопросами: "Почему ты не звонишь?" Почему ты не пишешь?" – откровенно призналась Тоня Матвиенко.

Так же звездная пара не обсуждала и интимную жизнь. Первые месяцы войны они с Мирзояном даже не заикались о физической близости, однако ему этого явно не хватало.

Это было уже ближе к маю, потому что о сексе мы не думали вообще. Я даже у него спрашивала, он говорит: "Я смотрю на себя в зеркало, я уже в прыщах, как малолетка". Боже, он меня убьет за это видео,

– со смехом заявила певица.

"Так классно, как когда-то. Невозможно насладиться этими прикосновениями. Я знаю, что меня Арсен ждет. Такие красивые пишет мне смс-ки, а я ему. Такой романтичный. Где бы он ни был, если цветы видит, высылает мне: "Это для тебя, любимая", – поделилась артистка.

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Простила бы Матвиенко измену мужа

Певица знает, что некоторые мужчины, отправившие семьи за границу, изменяют женам в Украине. В Арсене Мирзояне Тоня Матвиенко не сомневается, но измену ему не простила бы.

В ситуации, когда женщина вынуждена была уехать за границу с ребенком, и оно себя так, падло, ведет… Это так жестко. Такая измена не физическая, а в духовном смысле. Если бы со мной так поступил мужчина, я бы здесь умерла от разрыва сердца,

– эмоционально ответила артистка.