Тоня Матвієнко зізналась, що зараз не на часі піднімати такі питання, та все ж вирішила прокоментувати заяви Оксани Білозір. Артистка й депутатка хоче притягнути зірку до суду за виконання пісні "Коханий".

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Виконавиця розповіла, що вперше виконала цю пісню на "Голосі країни", щоб показати себе з іншого боку. Тоді Руслана як тренер допомогла змінити аранжування, а Костянтин Меладзе підтримав таку ідею.

По завершенню "Голосу" я почала асоціюватися з піснею, тому захотіла її виконувати й далі. Вже під час запису альбому, я звернулася до Оксани Білозір із запитом, чи може пісня потрапити в платівку. На запит отримала негативну відповідь, проте отримала дозвіл на використання пісні під час виступів,

– підкреслила Тоня Матвієнко.

Зірка також зауважила, якщо пісня "Коханий" звучить у виконанні Тоні Матвієнко на телебаченні – виплати за авторські права покриває канал.

"З початку війни на Донбасі, співала "Коханий" неодноразово нашим захисникам, пісня стала дуже символічною для хлопців в АТО: вони вмикали її з БТРів, лунала в казармах і кожен раз при нашій зустрічі замовляли заспівати саме її. Наразі мені прикро та неприємно, що пані Оксана забулася про свій дозвіл виконувати мені згаданий музичний твір. За 11 років із моменту, коли я заспівала вперше пісню "Коханий", пані Оксана згадала про це саме зараз", – зауважила співачка.

Тоня Матвієнко додала, що Оксана Білозір чомусь згадала про пісню під час війни, а не під час спільних неодноразових зустрічей за кулісами.

Сподіваюся, що всі розуміють, наскільки зараз важлива підтримка один одного у наші нелегкі часи. Якщо ця пісня в моєму виконанні когось надихнула – цьому треба радіти! Люди, я вас прошу, у наш час не треба бути злими. Тільки добро та любов переможе! Слава Україні!

– підсумувала вона.

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