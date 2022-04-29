Тоня Матвиенко призналась, что сейчас не время поднимать такие вопросы, но все же решила прокомментировать заявления Оксаны Билозир. Артистка и депутат хочет привлечь звезду в суд за исполнение песни "Коханий".
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Тоня Матвиенко ответила Билозир
Исполнительница рассказала, что впервые исполнила эту песню на "Голосе страны", чтобы показать себя с другой стороны. Тогда Руслана как тренер помогла сменить аранжировку, а Константин Меладзе поддержал такую идею.
По завершению "Голоса" я начала ассоциироваться с песней, поэтому захотела ее исполнять и дальше. Уже во время записи альбома я обратилась к Оксане Билозир с запросом, может ли песня попасть в пластинку. На запрос получила отрицательный ответ, однако получила разрешение на использование песни во время выступлений,
– подчеркнула Тоня Матвиенко.
"С начала войны на Донбассе, пела "Коханий" неоднократно нашим защитникам, песня стала очень символической для ребят в АТО: они включали ее из БТРов, звучала в казармах и каждый раз при нашей встрече заказывали спеть именно ее. Пока мне досадно и неприятно, что госпожа Оксана забыла о своем разрешении исполнять мне упомянутое музыкальное произведение. За 11 лет с момента, когда я спела впервые песню "Коханий", Оксана вспомнила об этом именно сейчас", – отметила певица.
Тоня Матвиенко добавила, что Оксана Билозир почему-то вспомнила песню во время войны, а не во время совместных неоднократных встреч за кулисами.
Надеюсь, что все понимают, насколько сейчас важна поддержка друг друга в наше нелегкое время. Если эта песня в моем исполнении кого-то вдохновила – этому нужно радоваться! Люди, я вас прошу, в наше время не надо быть злыми. Только добро и любовь восторжествует! Слава Украине!
– подытожила она.
Оксана Билозир хочет привлечь коллег в суд: что известно
- Оксана Билозир обратилась к исполнителям, которые якобы нарушили авторское право и пригрозили им судом. Артистка утверждает, что Оля Полякова перепела "Мелодію" Скорика, известную как "Свіча". Ольга Полежака перепела "Кленову баладу", а Тоня Матвиенко – песню "Коханий".
- За певиц вступилась Катя Осадчая. Она отметила, что Билозир стоило бы все выяснить с коллегами приватно, а не выносить ссору на публику, еще и во время войны.
- Оля Полякова уже ответила коллеге. Она не понимает, на каком основании Оксана Билозир хочет привлечь ее в суд, ведь мелодия "Колисковой" не ее, а Скорика.