Тоня Матвиенко призналась, что сейчас не время поднимать такие вопросы, но все же решила прокомментировать заявления Оксаны Билозир. Артистка и депутат хочет привлечь звезду в суд за исполнение песни "Коханий".

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Тоня Матвиенко ответила Билозир

Исполнительница рассказала, что впервые исполнила эту песню на "Голосе страны", чтобы показать себя с другой стороны. Тогда Руслана как тренер помогла сменить аранжировку, а Константин Меладзе поддержал такую идею.

По завершению "Голоса" я начала ассоциироваться с песней, поэтому захотела ее исполнять и дальше. Уже во время записи альбома я обратилась к Оксане Билозир с запросом, может ли песня попасть в пластинку. На запрос получила отрицательный ответ, однако получила разрешение на использование песни во время выступлений,

– подчеркнула Тоня Матвиенко.

Звезда также отметила, что если песня "Коханий" звучит в исполнении Тони Матвиенко на телевидении – выплаты за авторские права покрывает канал.

"С начала войны на Донбассе, пела "Коханий" неоднократно нашим защитникам, песня стала очень символической для ребят в АТО: они включали ее из БТРов, звучала в казармах и каждый раз при нашей встрече заказывали спеть именно ее. Пока мне досадно и неприятно, что госпожа Оксана забыла о своем разрешении исполнять мне упомянутое музыкальное произведение. За 11 лет с момента, когда я спела впервые песню "Коханий", Оксана вспомнила об этом именно сейчас", – отметила певица.

Тоня Матвиенко добавила, что Оксана Билозир почему-то вспомнила песню во время войны, а не во время совместных неоднократных встреч за кулисами.

Надеюсь, что все понимают, насколько сейчас важна поддержка друг друга в наше нелегкое время. Если эта песня в моем исполнении кого-то вдохновила – этому нужно радоваться! Люди, я вас прошу, в наше время не надо быть злыми. Только добро и любовь восторжествует! Слава Украине!

– подытожила она.

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