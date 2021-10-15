Тоня Матвієнко показала, як виглядала її мама 50 років тому

Донька Ніни Матвієнко – Антоніна оприлюднила в мережі архівне фото мами, яке зробили 50 років тому. Вона зазначила, що її старша дочка Уляна дуже схожа на бабусі в молодості.

Днями українській артистці Ніні Матвієнко виповнилося 74 роки. З цієї нагоди її донька оприлюднила в мережі надзвичайно зворушливе архівне фото мами. На ньому улюблениця мільйонів зображена у 24-річному віці.

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Архівне фото Ніни Матвієнко

На чорно-білому кадрі співачка зображена у вишиванці, з нотами в руках. Волосся юної Ніни Матвієнко розпущене, зібране назад. На очах видніються сльози. Вона сумна та водночас з легкою усмішкою на обличчі, неймовірно красива.



Ніна Матвієнко в молодості / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Під світлиною Тоня зазначила, що зараз її старша донька Уляна дуже схожа на Ніну Митрофанівну в молодості.



Донька Тоні Матвієнко – Уляна / Фото з інстаграму Уляни

У коментарях підписники Антоніни зазначають, що її спадкоємиця справді схожа на відому бабусю.