Тоня Матвієнко показала, як виглядала її мама 50 років тому

15 жовтня 2021 , 13:31
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Джерело:

інстаграм Тоні Матвієнко

Донька Ніни Матвієнко – Антоніна оприлюднила в мережі архівне фото мами, яке зробили 50 років тому. Вона зазначила, що її старша дочка Уляна дуже схожа на бабусі в молодості.

Днями українській артистці Ніні Матвієнко виповнилося 74 роки. З цієї нагоди її донька оприлюднила в мережі надзвичайно зворушливе архівне фото мами. На ньому улюблениця мільйонів зображена у 24-річному віці. 

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Архівне фото Ніни Матвієнко

На чорно-білому кадрі співачка зображена у вишиванці, з нотами в руках. Волосся юної Ніни Матвієнко розпущене, зібране назад. На очах видніються сльози. Вона сумна та водночас з легкою усмішкою на обличчі, неймовірно красива. 


Ніна Матвієнко в молодості / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Під світлиною Тоня зазначила, що зараз її старша донька Уляна дуже схожа на Ніну Митрофанівну в молодості.


Донька Тоні Матвієнко – Уляна / Фото з інстаграму Уляни 

У коментарях підписники Антоніни зазначають, що її спадкоємиця справді схожа на відому бабусю.

  • "Справді, дуже схожі та дуже красиві".
  • "Так, дуже схожа".
  • "Я одразу подумала, що це Уляна. Дуже схожі".
  • "Саме так, ваша донька – копія мами".
  • "Ваша старша донька дуже схожа на бабусю".
Автор: Христина Кобак