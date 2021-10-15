На днях украинской артистке Нине Матвиенко исполнилось 74 года. По этому случаю ее дочь обнародовала в сети чрезвычайно трогательное архивное фото мамы. На нем любимица миллионов изображена в 24-летнем возрасте.

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Архивное фото Нины Матвиенко

На черно-белом кадре певица изображена в вышиванке, с нотами в руках. Волосы юной Нины Матвиенко распущены, собраны назад. На глазах виднеются слезы. Она грустная и одновременно с легкой улыбкой на лице, невероятно красивая.



Нина Матвиенко в молодости / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Под фотографией Тоня отметила, что сейчас ее старшая дочь Ульяна очень похожа на Нину Митрофановну в молодости.



Дочь Тони Матвиенко – Ульяна / Фото из инстаграма Ульяны

В комментариях подписчики Антонины отмечают, что ее наследница действительно похожа на известную бабушку.