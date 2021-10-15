Днями українській артистці Ніні Матвієнко виповнилося 74 роки. З цієї нагоди її донька оприлюднила в мережі надзвичайно зворушливе архівне фото мами. На ньому улюблениця мільйонів зображена у 24-річному віці.
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Архівне фото Ніни Матвієнко
На чорно-білому кадрі співачка зображена у вишиванці, з нотами в руках. Волосся юної Ніни Матвієнко розпущене, зібране назад. На очах видніються сльози. Вона сумна та водночас з легкою усмішкою на обличчі, неймовірно красива.
Ніна Матвієнко в молодості / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко
Під світлиною Тоня зазначила, що зараз її старша донька Уляна дуже схожа на Ніну Митрофанівну в молодості.
Донька Тоні Матвієнко – Уляна / Фото з інстаграму Уляни
У коментарях підписники Антоніни зазначають, що її спадкоємиця справді схожа на відому бабусю.
- "Справді, дуже схожі та дуже красиві".
- "Так, дуже схожа".
- "Я одразу подумала, що це Уляна. Дуже схожі".
- "Саме так, ваша донька – копія мами".
- "Ваша старша донька дуже схожа на бабусю".