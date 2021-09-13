Тоня Матвієнко показала, як в дитинстві співала веснянку: архівне відео

Українська співачка Тоня Матвієнко зачарувала прихильників архівним відео. Вона показала, як в дитинстві співала веснянку. Тоді майбутній зірці було 9 років.

Артистка вирішила пригадати дитинство та поділитися зворушливими моментами з шанувальниками. Тому в інстаграмі вона опублікувала миловидний архівний ролик.

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Архівне відео Тоні Матвієнко

Виконавиця показала, якою була в 9-річному віці. Тоді Тоня сказала, що хоче бути співачкою, як мама. У дитинстві вона обожнювала співати веснянку, тому й виконала її на камеру. А от знаменита матуся Антоніни – Ніна Матвієнко зазначала, що бачить у доньці хист до гри на музичних інструментах. Але самій Тоні це не подобалося.

Зараз, коли дівчина стала співачкою, приємно усвідомлювати, що це була її дитяча мрія, яка стала реальністю.

Мрії збуваються! Тут мені 9 років. Яке щастя, що збереглися такі відео. Бачити себе дитиною – це щось неймовірне!

– написала Матвієнко у дописі.

, нещодавно ми писали про те, як виглядали українські зірки у школі. Архівні дитячі фото відомих людей можна переглянути