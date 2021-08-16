Українські артисти Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко близько 4 років перебувають у шлюбі. Вони виховують дітей від перших стосунків та опікуються спільною донькою Ніною.

До слова Буває по-різному, – Тоня Матвієнко про суддівство на "Співають всі"

Чи хоче Арсен Мірзоян ще дітей

На запитання, чи планує подружжя поповнення у сім'ї, виконавець впевнено відповів: "Ні!". Пара навіть не замислюється про те, щоб знову стати батьками. Так само вважає Тоня Матвієнко.

Можна сказати, у нас знак стоп. Ми відповідальні люди й розуміємо, що для цього потрібно багато сил, фінансів і здоров'я. Це дуже відповідальний крок. Я вважаю, що один з важливих і необхідних вкладів – у дітей. Шукати відповіді й сенс життя слід саме в них. Треба вкладати в них гроші, допомагати, ділитися досвідом і вберігати від помилок,

– наголосив Арсен Мірзоян.



Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму Арсена Мірзояна

Що відомо про попередні стосунки зірок

Арсен Мірзоян був одружений тоді, коли зустрів Тоню Матвієнко. У першому шлюбі в артиста з'явилося двоє синів – Влад та Артем. Чоловік пішов від дружини Анни, бо закохався в Антоніну.

Тоня Матвієнко вперше завагітніла у 17 років й народила доньку Уляну, якій зараз 22 роки. Тоді ж вона зіграла весілля з батьком дитини. Та з певних причин їхній союз розпався.

Сімейні традиції в сім'ї співаків

Знаменитість поділився, що у їхній родині є певні традиції. Втім, вони трохи змінилися через карантин і пандемію коронавірусу.

Вже років 8 ми щоліта їздимо в Яремче. Збираємо всіх дітей і вирушаємо на відпочинок на пару тижнів. Влітку там не жарко – чудовий клімат і холодні гірські річки. Зі старшим виїжджаємо на велосипедах, з молодшим – на рафтинг або на квадроциклах катаємося,

– розповів Мірзоян.

Співак додав, що за час карантину вони з сім'єю встигли відпочити на морі: "Я рази 2, а дівчата – 3 рази були в Єгипті, перший раз затрималися на цілий місяць, якраз потрапили на некурортний сезон, але це теж круто, адже там не холодно – близько 20 градусів, а море все одно тепле".

Вдома сім'я зірок також дуже активно проводить час. З 5-річною Ніною Арсен Мірзоян влаштовував прогулянки, грався у волейбол. У неділю артист зранку біг крос, а потім гуляв парками з донькою.