Українські артисти Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко близько 4 років перебувають у шлюбі. Вони виховують дітей від перших стосунків та опікуються спільною донькою Ніною.
До слова Буває по-різному, – Тоня Матвієнко про суддівство на "Співають всі"
Чи хоче Арсен Мірзоян ще дітей
На запитання, чи планує подружжя поповнення у сім'ї, виконавець впевнено відповів: "Ні!". Пара навіть не замислюється про те, щоб знову стати батьками. Так само вважає Тоня Матвієнко.
Можна сказати, у нас знак стоп. Ми відповідальні люди й розуміємо, що для цього потрібно багато сил, фінансів і здоров'я. Це дуже відповідальний крок. Я вважаю, що один з важливих і необхідних вкладів – у дітей. Шукати відповіді й сенс життя слід саме в них. Треба вкладати в них гроші, допомагати, ділитися досвідом і вберігати від помилок,
– наголосив Арсен Мірзоян.
Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму Арсена Мірзояна
Що відомо про попередні стосунки зірок
- Арсен Мірзоян був одружений тоді, коли зустрів Тоню Матвієнко. У першому шлюбі в артиста з'явилося двоє синів – Влад та Артем. Чоловік пішов від дружини Анни, бо закохався в Антоніну.
- Тоня Матвієнко вперше завагітніла у 17 років й народила доньку Уляну, якій зараз 22 роки. Тоді ж вона зіграла весілля з батьком дитини. Та з певних причин їхній союз розпався.
Сімейні традиції в сім'ї співаків
Знаменитість поділився, що у їхній родині є певні традиції. Втім, вони трохи змінилися через карантин і пандемію коронавірусу.
Вже років 8 ми щоліта їздимо в Яремче. Збираємо всіх дітей і вирушаємо на відпочинок на пару тижнів. Влітку там не жарко – чудовий клімат і холодні гірські річки. Зі старшим виїжджаємо на велосипедах, з молодшим – на рафтинг або на квадроциклах катаємося,
– розповів Мірзоян.
Співак додав, що за час карантину вони з сім'єю встигли відпочити на морі: "Я рази 2, а дівчата – 3 рази були в Єгипті, перший раз затрималися на цілий місяць, якраз потрапили на некурортний сезон, але це теж круто, адже там не холодно – близько 20 градусів, а море все одно тепле".
Вдома сім'я зірок також дуже активно проводить час. З 5-річною Ніною Арсен Мірзоян влаштовував прогулянки, грався у волейбол. У неділю артист зранку біг крос, а потім гуляв парками з донькою.