Тоня Матвієнко з двома доньками прикрасила обкладинку глянцю

Співачка Тоня Матвієнко з'явилася на обкладинці українського глянцю Viva! У розкішній фотосесії вона знялася з двома доньками – 5-річною Ніною та 22-річною Уляною.

З нагоди свого 40-річчя Тоня Матвієнко стала головною героїнею журналу Viva. Для появи на обкладинці донька народної артистки України обрала вишукану смарагдову сукню від українського бренду Olya Mak.

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Атласне вбрання з оголеними плечима і сміливим розрізом співачка довершила оксамитовими туфлями бордового кольору. Волосся білявки вклали рівно і нанесли макіяж з акцентом на очі.

Поряд з Тонею Матвієнко позували її діти. Зліва – 5-річна донечка Ніна, яка з'явилася на світ у шлюбі артистки з Арсеном Мірзояном. Справа – 22-річна Уляна, котру вона народила у 17 років. Старша дівчинка обрала вбрання в тому ж стилі, що й зіркова матуся. На ній темно-синя атласна сукня на одне плече з розрізом до стегон.

Своє 40-річчя Тоня Матвієнко відсвяткувала ще 12 квітня. Ювілей вона провела в колі найближчих, влаштувавши домашню вечірку. Зауважимо, співачка не приховує свій вік і пишається тим, що зуміла досягнути за цей час.

"Мені зараз 40 і мені кльово. У мене є все, про що я колись мріяла. Так, було важко, не впало нічого з неба. Взаємне кохання, є діти. Любов – велика пригода всього життя", – висловилася Тоня Матвієнко в новому інтерв'ю.