По случаю своего 40-летия Тоня Матвиенко стала главной героиней журнала Viva. Для появления на обложке дочь народной артистки Украины выбрала изысканное изумрудное платье от украинского бренда Olya Mak.

Читайте также Цибульская, Павлик, Огневич: украинские звезды спели "Христос Воскрес!" на 12 языках

Атласный наряд с обнаженными плечами и смелым разрезом певица дополнила бархатными туфлями бордового цвета. Волосы блондинке уложили ровно и нанесли макияж с акцентом на глаза.

Рядом с Тоней Матвиенко позировали ее дети. Слева – 5-летняя дочь Нина, которая появилась на свет в браке артистки с Арсеном Мирзояном. Справа – 22-летняя Ульяна, которую она родила в 17 лет. Старшая девочка выбрала наряд в том же стиле, что и звездная мама. На ней темно-синее атласное платье на одно плечо с разрезом до бедер.

Свое 40-летие Тоня Матвиенко отметила еще 12 апреля. Юбилей она провела в кругу близких, устроив домашнюю вечеринку. Заметим, певица не скрывает свой возраст и гордится тем, чего сумела достичь за это время.

"Мне сейчас 40 и мне клево. У меня есть все, о чем я когда-то мечтала. Да, было тяжело, не упало ничего с неба. Взаимная любовь, дети. Любовь – большое приключение всей жизни", – высказалась Тоня Матвиенко в новом интервью.