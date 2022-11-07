Тоня Матвієнко показала рідкісні фото старшої доньки та заговорила про повернення до Києва

Співачка Тоня Матвієнко привітала старшу доньку з днем народження. Уляні виповнилося 24 роки і зіркова матуся показала серію її рідкісних фото.

Донька Тоні Матвієнко не є публічною людиною. Вона рідко з'являється на публіці з мамою, уникає зайвої уваги.

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Тоня Матвієнко заговорила про повернення до Києва

Наразі Тоня перебуває з молодшою донькою у Великій Британії, тому в день народження Уляни не змогла бути поруч. Однак вона опублікувала серію фото з найріднішою та заінтригувала словами про те, що скоро буде поруч.

Вітаю тебе, моє сонечко, з твоїм днем. Я пам'ятаю, який був неймовірний сюрприз, – чекала Марка, а народилася Уля. Ти у мене особлива дівчинка, а сьогодні, у твої 24 роки, можу сказати – дівчина. Бажаю тобі ніколи не опускати руки, ніколи не сумувати, ніколи не розривати свою прекрасну, добру душу. Щастя тобі, любові та віри! Я скоро буду поряд. Ти мій сюрприз навіки. Мама,

– з ніжністю написала Матвієнко.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Ймовірно, Тоня скоро повернеться до Києва. Раніше в інтерв'ю 24 каналу вона зізнавалася, що не може бути далеко від дому, їй дуже важко. Донька Уляна деякий час на початку повномасштабної була за кордоном, але не витримала і повернулася до Києва. Там знайшла роботу, займається волонтерством і допомагає наблизити перемогу.