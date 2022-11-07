Дочь Тони Матвиенко не публичный человек. Она редко появляется на публике с мамой, избегает излишнего внимания.

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Тоня Матвиенко заговорила о возвращении в Киев

Пока Тоня находится с младшей дочерью в Великобритании, поэтому в день рождения Ульяны не смогла быть рядом. Однако она опубликовала серию фото с самой родной и заинтриговала словами, что скоро будет рядом.

Поздравляю тебя, солнышко мое, с твоим днем. Я помню, какой был невероятный сюрприз, – ждала Марка, а родилась Уля. Ты у меня особенная девочка, а сегодня, в твои 24 года, могу сказать – девушка. Желаю тебе никогда не опускать руки, никогда не унывать, никогда не разрывать свою прекрасную, добрую душу. Счастья тебе, любви и веры! Я скоро буду рядом. Ты мой сюрприз навеки. Мама,

– с нежностью написала Матвиенко.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Вероятно, Тоня скоро вернется в Киев. Ранее в интервью 24 каналу она признавалась, что не может быть вдали от дома, ей очень тяжело. Дочь Ульяна некоторое время в начале полномасштабной была за границей, но не выдержала и вернулась в Киев. Там нашла работу, занимается волонтерством и помогает приблизить победу.