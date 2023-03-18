Благотворительные чтения прошли 17 марта в королевском национальном театре Великобритании. Там прозвучали произведения украинских писателей в английском переводе. Британский актер Том Хиддлстон, известный ролью Локи в фильмах Marvel, выбрал для декламирования стихотворение Сергея Жадана из поэтического сборника "Антена" 2018 года.

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Локи из фильма "Тор" прочитал стихотворение Сергея Жадана

42-летний Том Хиддлстон был хедлайнером вечера "Поэзия на каждый день". Со сцены он прочел стихотворение Сергея Жадана, посвященное войне. В нем есть такие слова мужчины, пережившего плен: "Зато я знаю теперь, какая война. Никакая".

Стоит отметить, что на благотворительном вечере присутствовали актеры Эйса Баттерфилд из сериала "Сексуальное просвещение", Сопе Дирису, Кейт Флитвуд и украинка Дария Плахтий. Она снялась в историческом фильме "Довбуш" Олеся Санина. Премьера ленты должна была состояться весной 2022 года, но ее отложили на "после победы в войне".

Интересно, что Дарья Плахтий прочла в Лондоне фрагмент поэмы "Кавказ" Тараса Шевченко. Он прозвучал на языке оригинала. Также на мероприятии "Поэзия на каждый день" озвучили письмо украинской военной волонтерки, которая находится на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Суспильного.

"Поэзия на каждый день года" – ежегодное событие, которое происходит в шестой раз. В этом году организаторы посвятили чтение сопротивлению украинцев против военной агрессии России, а также объявили сбор денежной помощи для переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.