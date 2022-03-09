Вже 14 днів українці мужньо борються з російськими окупантами. Зараз народ, як ніколи, єдиний і впевнено йде до перемоги. Наші земляки згадують чудові миті у мирній країні та вірять, що зовсім скоро ми всі знову будемо під мирним і тихим небом.

Зверніть увагу Володимир Остапчук вступив до лав тероборони: чи підтримала його дружина і де вона зараз

Вечір Христини Горняк перед війною

В інстаграмі дружина Володимира Остапчука опублікувала фото, яке зробила ввечері перед початком війни. Христина сфотографувалася на підземному паркінгу, в автомобілі. Вона позувала за кермом, на обличчі сяяла усмішка, а в руках були декілька букетів красивих тюльпанів.

Тоді ніхто навіть не здогадувався, що вже через декілька годин в Україну прийде війна, яка забере тисячі життів українських воїнів і мирних людей.

Це фото зроблене ввечері 23 лютого. Наше життя було таким класним, спокійним, з великою купою планів на майбутнє. І тепер я розумію, що в нас взагалі не було проблем! І от, 24 лютого о 05:08 все змінилось,

– написала Христина.

Зіркова дружина додала, що вірить в нашу армію, кожного захисника і вже зовсім скоро Україна переможе у цій боротьбі. Також Горняк наголосила, що вона та її чоловік в Україні, нікуди не їдуть, бо вже скоро всі на Хрещатику святкуватимемо перемогу!

Нагадаємо, подружжя виїхало з Києва, однак за кордон не виїжджає. Володимир Остапчук вступив до лав територіальної оборони, проте невідомо, в якому саме місті.



Христина Горняк у вечір перед війною / Фото з інстаграму Христини Горняк

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