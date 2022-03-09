Уже 14 дней украинцы мужественно сражаются с российскими оккупантами. Сейчас народ как никогда един и уверенно идет к победе. Наши земляки вспоминают прекрасные мгновения в мирной стране и верят, что совсем скоро мы снова будем под мирным и тихим небом.

Обратите внимание Владимир Остапчук вступил в ряды терробороны: поддержала ли его жена и где она сейчас

Вечер Кристины Горняк перед войной

В инстаграмме жена Владимира Остапчука опубликовала фото, сделанное вечером перед началом войны. Кристина сфотографировалась на подземном паркинге, в автомобиле. Она позировала за рулем, на лице сияла улыбка, а в руках было несколько букетов красивых тюльпанов.

Тогда никто даже не догадывался, что уже через несколько часов в Украину придет война, которая унесет тысячи жизней украинских воинов и мирных людей.

Это фото сделано вечером 23 февраля. Наша жизнь была такой классной, спокойной, с большой кучей планов на будущее. И теперь я понимаю, что у нас вообще не было проблем! И вот, 24 февраля в 05:08 все изменилось,

– написала Кристина.

Звездная жена добавила, что верит в нашу армию, каждого защитника и совсем скоро Украина победит в этой борьбе. Также Горняк подчеркнула, что она и ее муж в Украине, никуда не едут, потому что скоро все на Крещатике будем праздновать победу!

Напомним, супруги выехали из Киева, однако за границу не выезжают. Владимир Остапчук вступил в ряды территориальной обороны, однако неизвестно, в каком городе.



Кристина Горняк в вечер перед войной / Фото с инстаграмма Кристины Горняк