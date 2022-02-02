Точно не цього року, – Гейлі Бібер зізналася, коли планує стати мамою
Джерело:People
Американська модель, дружина співака Джастіна Бібера – Гейлі Бібер поділилася, коли планує стати мамою. Зірка зазначила, що в найближчі декілька років спробує завагітніти.
Гейлі та Джастін одружилися у 2018 році. Зараз вони є однією з найпопулярніших пар у світовому шоу-бізнесі. Раніше закохані заявляли про бажання одразу мати дітей, але тепер вирішили не поспішати з поповненням у сім'ї.
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Гейлі Бібер про дітей
Знаменитість зазначила, що, можливо, протягом наступних декількох років вона спробує завагітніти.
Є причина, чому це називають спробою, правильно? Ніхто не знає, скільки часу займе цей процес,
– зауважила Бібер.
Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі
Та у 2022 році прихильникам не варто очікувати на поповнення у сім'ї Біберів. Схоже, що у 25-річної Гейлі та її коханого зараз є інші плани й про малюка вони не думають.
Точно не буде дітей цього року. Думаю, це було б трохи неспокійно,
– зізналася модель.
Джастін і Гейлі Бібери / Фото з інстаграму моделі