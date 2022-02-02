Гейлі та Джастін одружилися у 2018 році. Зараз вони є однією з найпопулярніших пар у світовому шоу-бізнесі. Раніше закохані заявляли про бажання одразу мати дітей, але тепер вирішили не поспішати з поповненням у сім'ї.

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Гейлі Бібер про дітей

Знаменитість зазначила, що, можливо, протягом наступних декількох років вона спробує завагітніти.

Є причина, чому це називають спробою, правильно? Ніхто не знає, скільки часу займе цей процес,

– зауважила Бібер.



Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

Та у 2022 році прихильникам не варто очікувати на поповнення у сім'ї Біберів. Схоже, що у 25-річної Гейлі та її коханого зараз є інші плани й про малюка вони не думають.

Точно не буде дітей цього року. Думаю, це було б трохи неспокійно,

– зізналася модель.



Джастін і Гейлі Бібери / Фото з інстаграму моделі

Зверніть увагу! Днями про довгоочікувану вагітність оголосила співачка Ріанна. Зовсім скоро вона вперше стане мамою. На кого ще з зіркових нащадків нетерпляче чекає увесь світ – дізнавайтеся за посиланням.