Хейли и Джастин поженились в 2018 году. Сейчас они являются одной из самых популярных пар в мировом шоу-бизнесе. Раньше влюбленные заявляли о желании сразу иметь детей, но теперь решили не спешить с пополнением в семье.

Вас может заинтересовать Официально: Рианна беременна первенцем от A$AP Rocky

Хейли Бибер о детях

Знаменитость отметила, что, возможно, в течение следующих нескольких лет она попытается забеременеть.

Есть причина, почему это называют попыткой, правильно? Никто не знает, сколько времени займет этот процесс,

– заметила Бибер.



Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели

Но в 2022 году поклонникам не стоит ожидать пополнения в семье Биберов. Похоже, что у 25-летней Хейли и ее любимого сейчас есть другие планы и о малыше они не думают.

Точно не будет детей в этом году. Думаю, это было бы немного неспокойно,

– призналась модель.



Джастин и Хейли Биберы / Фото из инстаграма модели

Обратите внимание! На днях о долгожданной беременности объявила певица Рианна. Совсем скоро она впервые станет мамой. Кого еще из звездных потомков нетерпеливо ждет весь мир – узнавайте по ссылке.