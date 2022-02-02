Хейли и Джастин поженились в 2018 году. Сейчас они являются одной из самых популярных пар в мировом шоу-бизнесе. Раньше влюбленные заявляли о желании сразу иметь детей, но теперь решили не спешить с пополнением в семье.
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Хейли Бибер о детях
Знаменитость отметила, что, возможно, в течение следующих нескольких лет она попытается забеременеть.
Есть причина, почему это называют попыткой, правильно? Никто не знает, сколько времени займет этот процесс,
– заметила Бибер.
Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели
Но в 2022 году поклонникам не стоит ожидать пополнения в семье Биберов. Похоже, что у 25-летней Хейли и ее любимого сейчас есть другие планы и о малыше они не думают.
Точно не будет детей в этом году. Думаю, это было бы немного неспокойно,
– призналась модель.
Джастин и Хейли Биберы / Фото из инстаграма модели