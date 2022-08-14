Ігор Пелих загинув у 35-річному віці 8 травня 2009 року. ДТП сталась у Києві, на проспекті Перемоги. Тоді винуватець аварію втік з місця трагедії, але згодом з'явився в міліцію сам та був засуджений на 9 років позбавлення волі та відшкодування майже у 2 мільйони гривень. Ігор Пелих зараз похований у Києві на Байковому кладовищі, у нього залишилась дружина і троє дітей.

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Свою кар'єру хлопець почав у 1998 році на "Радіо Столиці", і відтоді міцно "тримався" за Київ. У 1999 році Пелих був ведучим програми "Не всі вдома", яку, до речі, вів з майбутньою дружиною Олександрою Лозинською. Там же одного разу гостями шоу став молодий гурт ТНМК. Ігор Пелих весело жартував з гостями і традиційно швидко розмовляв, проте за це його і любили.

Тоді гурт Танок на Майдані Конґо випустив свою пісню та кліп "Зачекай", через що, власне, їх запросили у студію.

Що цікаво, кліп "Зачекай" набув популярності у москві, після чого їх часто почали запрошувати у росію на клубні сцени. Саме з початком клубних виступів в москві група змінила своє звучання, пишуть у "Вікіпедії".

Реакція мережі

Архівний відеоролик розчулив фанатів хіп-хоп гурту, тому вони залишили кілька своїх коментарів:

"Яка краса! Вхід в інший вимір. Машина часу";

"Дуже круті, енергія аж пре через екран";

"Який раритет. "Не всі дома", Пелих і ТНМК. Епічність відео зашкалює";

"Я це бачила! Це моє юнацтво! Щасливе і азартне! Дякую за спогад!";

"Які спогади! Пелих...";

"Пам'ятаю ці пeрeдачі. Ви супeркруті хлопці, і та музика, яку ви робили, була рeально рeволюційною! Дякую Вам!";

"Мурашки… Прямо картинки слайдами… Ми – нереальне покоління";

"Я б ще раз передивилась всі передачі з Пелихом, Ольгою Бурою і Скрябіном. Дякую";

"Касета із цим записом згоріла в Маріуполі. Ну хоч щось збереглося";

"Дякуємо за те, що Ви "тоді були", "зараз є" і "будете", і з Вами спогади. І про Ігоря";

"Дякую вам усім за цю епоху!".

Що цікаво, син Ігоря Пелиха, який у 2022 році святкував би 48 років, Іван, вирушив на фронт з початком повномасштабного вторгнення. Він вступив до лав Першої міжнародної роти спеціального призначення і після тривалої підготовки воює на Донбасі.



Ігор Пелих з малим сином Іваном / Фото "УНІАН"