Игорь Пелых погиб в 35-летнем возрасте 8 мая 2009 года. ДТП произошло в Киеве, на проспекте Победы. Тогда виновник аварии скрылся с места трагедии, но впоследствии явился в милицию сам и был приговорен к 9 годам лишения свободы и возмещению почти в 2 миллиона гривен. Игорь Пелих сейчас похоронен в Киеве на Байковом кладбище, у него осталась жена и трое детей.
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Свою карьеру парень начал в 1998 году на "Радио Столице", и с тех пор крепко "держался" за Киев. В 1999 году Пелих был ведущим программы "Не все дома", которую, кстати, вел с будущей женой Александрой Лозинской. Там же однажды гостями шоу стала молодая группа ТНМК. Игорь Пелих весело шутил с гостями и традиционно быстро разговаривал, но за это его и любили.
Тогда группа Танок на Майдане Конго выпустила свою песню и клип "Зачекай", из-за чего, собственно, их пригласили в студию.
Что интересно, клип "Подожди" приобрел популярность в москве, после чего их часто начали приглашать в россию на клубные сцены. Именно с началом клубных выступлений в Москве группа изменила свое звучание, пишут в "Википедии".
Реакция сети
Архивный видеоролик умилял фанатов хип-хоп группы, поэтому они оставили несколько своих комментариев:
- "Какая красота! Вход в другое измерение. Машина времени";
- "Очень крутые, энергия аж прет через экран";
- "Какой раритет. "Не все дома", Пелих и ТНМК. Эпичность видео зашкаливает";
- "Я это видела! Это мое юношество! Счастливое и азартное! Спасибо за воспоминание!";
- "Какие воспоминания! Пелых...";
- "Помню эти передачи. Вы суперкрутые ребята, и та музыка, которую вы делали, была реально революционной! Спасибо Вам!";
- "Мурашки… Прямо картинки слайдами… Мы – нереальное поколение";
- "Я бы еще раз пересмотрела все передачи с Пелихом, Ольгой Бурой и Скрябином. Спасибо";
- "Кассета с этой записью сгорела в Мариуполе. Ну хоть что-то сохранилось";
- "Спасибо за то, что Вы "тогда были", "теперь есть" и "будете", и с Вами воспоминания. И об Игоре";
- "Благодарю вас всех за эту эпоху!".
Что интересно, сын Игоря Пелиха, который в 2022 году праздновал бы 48 лет, Иван отправился на фронт с началом полномасштабного вторжения. Он вступил в ряды Первой международной роты специального назначения и после длительной подготовки воюет на Донбассе.
Игорь Пелих с малым сыном Иваном / Фото "УНИАН"