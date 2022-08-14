Игорь Пелых погиб в 35-летнем возрасте 8 мая 2009 года. ДТП произошло в Киеве, на проспекте Победы. Тогда виновник аварии скрылся с места трагедии, но впоследствии явился в милицию сам и был приговорен к 9 годам лишения свободы и возмещению почти в 2 миллиона гривен. Игорь Пелих сейчас похоронен в Киеве на Байковом кладбище, у него осталась жена и трое детей.

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Свою карьеру парень начал в 1998 году на "Радио Столице", и с тех пор крепко "держался" за Киев. В 1999 году Пелих был ведущим программы "Не все дома", которую, кстати, вел с будущей женой Александрой Лозинской. Там же однажды гостями шоу стала молодая группа ТНМК. Игорь Пелих весело шутил с гостями и традиционно быстро разговаривал, но за это его и любили.

Тогда группа Танок на Майдане Конго выпустила свою песню и клип "Зачекай", из-за чего, собственно, их пригласили в студию.

Что интересно, клип "Подожди" приобрел популярность в москве, после чего их часто начали приглашать в россию на клубные сцены. Именно с началом клубных выступлений в Москве группа изменила свое звучание, пишут в "Википедии".

Реакция сети

Архивный видеоролик умилял фанатов хип-хоп группы, поэтому они оставили несколько своих комментариев:

"Какая красота! Вход в другое измерение. Машина времени";

"Очень крутые, энергия аж прет через экран";

"Какой раритет. "Не все дома", Пелих и ТНМК. Эпичность видео зашкаливает";

"Я это видела! Это мое юношество! Счастливое и азартное! Спасибо за воспоминание!";

"Какие воспоминания! Пелых...";

"Помню эти передачи. Вы суперкрутые ребята, и та музыка, которую вы делали, была реально революционной! Спасибо Вам!";

"Мурашки… Прямо картинки слайдами… Мы – нереальное поколение";

"Я бы еще раз пересмотрела все передачи с Пелихом, Ольгой Бурой и Скрябином. Спасибо";

"Кассета с этой записью сгорела в Мариуполе. Ну хоть что-то сохранилось";

"Спасибо за то, что Вы "тогда были", "теперь есть" и "будете", и с Вами воспоминания. И об Игоре";

"Благодарю вас всех за эту эпоху!".

Что интересно, сын Игоря Пелиха, который в 2022 году праздновал бы 48 лет, Иван отправился на фронт с началом полномасштабного вторжения. Он вступил в ряды Первой международной роты специального назначения и после длительной подготовки воюет на Донбассе.



Игорь Пелих с малым сыном Иваном / Фото "УНИАН"