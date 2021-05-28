Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк після напружених робочих зйомок відправилась у відпустку. Зараз вона відпочиває у Туреччині в елітному готелі та часто публікує фото на особистій сторінці.

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Фото Лесі Нікітюк з Туреччини

Знаменитість зробила світлини на тлі чарівного заходу сонця. Перед камерою Леся Нікітюк постала в стильному образі. Вона позувала в об'ємному білосніжному комбінезоні з торочками від колаборації дизайнера Андре Тана й Каті Осадчої. Неширокий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру.

Комбінезон телеведуча поєднала зі сріблястими босоніжками на підборах. Вона довершила аутфіт золотистими аксесуарами – масивним ланцюжком на шиї, браслетами на руці й каблучками.

Леся Нікітюк вирівняла та розпустила волосся, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі тушшю й нафарбувала губи малиновою помадою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Шанувальників зачарувала нова зйомка зірки. Про це вони написали у коментарях під публікацією: