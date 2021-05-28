Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк после напряженных рабочих съемок отправилась в отпуск. Сейчас она отдыхает в Турции в элитном отеле и часто публикует фото на личной странице.

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Фото Леси Никитюк из Турции

Знаменитость сделала фотографии на фоне волшебного заката. Перед камерой Леся Никитюк появилась в стильном образе. Она позировала в объемном белом комбинезоне с бахромой от коллаборации дизайнера Андре Тана и Кати Осадчей. Неширокий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру.

Комбинезон телеведущая соединила с серебристыми босоножками на каблуках. Она довершила аутфит золотистыми аксессуарами – массивной цепочкой на шее, браслетами на руке и кольцами.

Леся Никитюк выровняла и распустила волосы, а на лице сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза тушью и накрасила губы малиновой помадой.



Леся Никитюк / Фото с инстаграма звезды



Леся Никитюк / Фото с инстаграма звезды

Поклонников очаровала новая съемка звезды. Об этом они написали в комментариях под публикацией: