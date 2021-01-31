Український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк травмувався на зйомках. Через невдалу сцену бійки в нього закритий перелом носа.

Джерело: інстаграм Тараса Цимбалюка

Відомий український актор Тарас Цимбалюк повідомив шанувальникам невтішну новину.

Читайте також Сергій Сивохо розповів про хворобу, від якої ледь не помер: Схуд на 50 кілограмів

Тарас Цимбалюк постраждав під час зйомок

Зірка фільму "Кріпосна" розповів, що отримав серйозну травму під час зйомок сцени бійки. На своїй сторінці він написав, що досвід у кіно буває дуже різним. Адже завдяки ролі в "Яничарі", "Чорному вороні" він навчився фехтувати та їздити верхи, "Кріпосній" – самостійно робити підкови та цвяхи. Але є й інший аспект досвіду праці над фільмами.

"Учора я зрозумів, що кіно мене ще й може повернути назад у минуле, де я можу згадати юнацькі сутички. Ми знімали бійку, котру, як мені здалося, ми відточили та прийнялися знімати. Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траєкторію польоту руки, ще й трохи посковзнувся і дав мені в ніс. Одразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа, також наклали шви, бо ще й маю розсік", – зізнався Тарас Цимбалюк.

Актор повідомив, що йому призначили як мінімум тиждень лікарняного режиму та 5 препаратів. Тарас Цимбалюк додав, що йому слід ретельно слідкувати за травмою, щоб уникнути неприємних наслідків. Зірка підсумував, що навіть такий досвід варто приймати та робити правильні висновки.



Тарас Цимбалюк травмувався на зйомках / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка



Тарас Цимбалюк травмувався на зйомках / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюк