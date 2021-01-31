Украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Тарас Цимбалюк травмировался на съемках. Из-за неудачной сцены драки у него закрытый перелом носа.

Источник: инстаграм Тараса Цимбалюка

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк сообщил поклонникам неутешительную новость.

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Тарас Цимбалюк пострадал во время съемок

Звезда фильма "Крепостная" рассказал, что получил серьезную травму во время съемок сцены драки. На своей странице он написал, что опыт в кино бывает очень разным. Ведь благодаря роли в "Янычаре", "Черном вороне" он научился фехтовать и ездить верхом, "Крепостной" – самостоятельно делать подковы и гвозди. Но есть и другой аспект опыта работы над фильмами.

"Вчера я понял, что кино меня еще и может вернуть обратно в прошлое, где я могу вспомнить юношеские схватки. Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, законченный на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы, потому что еще и имею рассечение", – признался Тарас Цимбалюк.

Актер сообщил, что ему назначили как минимум неделю больничного режима и 5 препаратов. Тарас Цимбалюк добавил, что ему следует тщательно следить за травмой, чтобы избежать неприятных последствий. Звезда подытожил, что даже такой опыт стоит принимать и делать правильные выводы.



Тарас Цымбалюк травмировался на съемках / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка



Тарас Цымбалюк травмировался на съемках / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка