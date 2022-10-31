Тиснява розпочалася, коли хтось з людей у натовпі побачив якусь знаменитість у закладі неподалік. Тоді весь натовп кинувся в той бік. Точна кількість загиблих невідома, але це десятки людей.

До теми Трагедія на Хелловін у Сеулі: внаслідок тисняви у десятків людей зупинилося серце

Король Чарльз III відреагував на трагедію в Сеулі

Король Великої Британії звернувся до президента Південної Кореї Юн Сук Йоля і висловив співчуття щодо трагедії, яка сталася цими вихідними.

Я хотів, щоб ви знали, наскільки глибоко вражені й засмучені я і моя дружина, коли чуємо про багатьох людей, які втратили своїх близьких внаслідок нещодавнього трагічного інциденту в Ітхевоні, Сеул,

– написав Чарльз III у своєму зверненні.

Королівське подружжя висловило глибоке співчуття всіх родичам загиблих. А також побажало якнайшвидшого одужання всім, хто травмувався у тій жахливій тисняві.

Також Чарльз III згадав приїзд президента Південної Кореї в Лондоні, де він взяв участь у похороні королеви Єлизавети II: "Будьте впевнені, що Сполучене Королівство солідарне з народом Республіки Корея в такий час національної скорботи".

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У Сеулі вперше за 3 роки святкували Хелловін без карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19. На святкування прийшли близько 100 000 осіб. Через це виникла жахлива тиснява, у якій в десятків людей зупинилося серце, ще десятки отримали травми та потрапили до лікарень. Юн Сук Йоль наказав офіційним особам направити в Ітхевон – район, де трапилася трагедія, працівників екстреної медичної допомоги та забезпечити ліжка невідкладної допомоги.