В преддверии Геловина в столице Южной Кореи начались массовые празднования. Образовалась давка, из-за которой погибли многие люди.

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Корейский певец скончался в Сеуле

Как оказалось, из-за давки пострадал известный корейский певец, актер и участник реалити-шоу Produce 101 Ли Джихан. Ему было 24 года.

Информацию о смерти корейской знаменитости подтвердили два агентства, которые сотрудничали с Ли-935 Entertainment и 9Ato Entertainment. Бывшие участники реалити-шоу выразили соболезнования в социальных сетях.

Что известно о трагедии в Сеуле

В этом году в столице Южной Кореи впервые за несколько лет была возможность отпраздновать Геловин без коронавирусных ограничений – это и вызвало ажиотаж.

Свидетели сообщили, что большая группа людей ринулась к спуску шириной 4 метра, а это привело к давке. Число погибших – по крайней мере 151 человек. В Южной Корее продолжается траур до 5 ноября.