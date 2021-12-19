Тіну Кароль обділили на премії YUNA-2022: продюсер Боднарчук підтримав ображену зірку

Тіна Кароль обурилась на музичну премію YUNA-2022, бо за рішенням оргкомітету претендує лише на одну нагороду. Відомий продюсер Боднарчук підтримав попдіву. Він вважає, що її недооцінили.

2021 рік видався для Тіни Кароль як ніколи плідним. Вона кардинально змінила сценічний образ, наважилась на новий імідж, випустила два альбоми – "Красиво" та "Двойной рай", літала у промотури по країнам СНД та зібрала мільйони переглядів на ютубі. Однак оргкомітет музичної премії YUNA-2022 номінував зірку лише на одну категорію – "Найкраща виконавиця". Це зачепило не лише саму артистку, а й режисера та продюсера Олега Боднарчука.

До теми Творчість поза номінаціями, – Тіна Кароль поскаржилась на премію YUNA-2022

Олег Боднарчук підтримав Тіну Кароль у скандалі з YUNA-2022

Український продюсер не став аналізувати всі 16 номінацій, а розібрався лише в "найближчій до свого профілю" – "Найкраще концертне шоу". У ній Тіну Кароль витіснили п'ять артистів:

DOROFEEVA – Dofamin;

MAX BARSKIH – Bestseller;

Монатік – Made With Love and Rhythm;

TVORCHI – ROAD:

Артем Пивоваров – Стихійна акустика.

Одне з них Олег Боднарчук назвав "ремейком на себе ж 2018 року", натякаючи на шоу "Семь" Макса Барського. Інший же перформанс, на його думку, "не мав постановочного характеру", тому є лише музичним концертом. Схоже, тут продюсер натякнув на перший сольник DOROFEEVA – Dofamin.

Дуже самобутній, новий та складний перформанс Тіни Кароль на фестивалі Atlas Weekend з величезною кількістю цікавих, сучасних та інноваційних рішень проігнорували. Як член журі, віддав би голос саме за це шоу,

– заявив Олег Боднарчук.

Тіна Кароль на шоу на Atlas Weekend / Фото з інстаграму попдіви

з повним списком номінантів на Національну музичну премію YUNA-2022 можете ознайомитися за посиланням

Повний текст публікації Олега Боднарчука:

Хочу приєднатися до початку PR-компанії премії YUNA. Першою ластівкою, що знаменує початок проєкту, стало оголошення номінантів кілька днів тому, другою – обурення популярної співачки про не внесення її заслуг у мінімум п'ять номінацій. Я спробував розібратися в найближчій до свого профілю номінації – "Найкраще концертне шоу". І, як не дивно, я повністю погоджуюся з обуренням виконавиці.

Отже, у номінації "Найкраще конкретне шоу" п'ять претендентів:

DORОFEEVA – Dofamin

Макс Барських – Bestseller

Пивоваров – Стихійна акустика

ROAD – TVORCHI

Монатік – Made With Love And Rhythm

Як на мене, два з них опинилися тут випадково. Одне з шоу – ремейк на себе ж 2018 року (10 відмінностей ви там не знайдете), друге – не мало "постановочного характеру", що обов'язково для назви "шоу" і, відповідно, було за жанром музичним концертом. З рештою все в порядку – круті шоу.

Водночас реально дуже самобутній, новий та складний перформанс Тіни Кароль на фестивалі Atlas Weekend з величезною кількістю цікавих, сучасних та інноваційних рішень проігнорували. Я як режисер побачив дуже багато сил та ресурсів саме у цій роботі, а головне – багато експериментального та сміливого. Як член журі, віддав би голос саме за це шоу. Але я вже кілька років, як відмовився від цієї посади на цій премії і це не мої проблеми, що на моє місце ніхто не прийшов, хоч одна людина в такій компанії не воїн…