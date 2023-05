Представник співачки повідомив, що вона померла у своєму власному будинку у Кюснахті поблизу Цюриха, Швейцарія, де мешкала впродовж останніх років. 24 Канал зібрав найяскравіші моменти з життя Тіни Тернер.

Завжди мріяла бути на сцені

Анна Мей Буллок, таке справжнє ім'я співачки, народилася 26 листопада 1939 року в родини афроамериканців в невеликому містечку Натбуш, що у штаті Теннессі, США. Сама вона була 2 дитиною у сім'ї, проте її дитинство не було занадто щасливим: її батьки розлучилися, коли Тіні було лише 10 років. Після цього дівчинку та її старшу сестру виховувала бабуся.

Тіна Тернер у ранньому віці / Фото HBO

Вже у 16 років Тіна приїжджає у місто Сент-Луїс, де зі своєю старшою сестрою відвідує нічні клуби. В одному з них, вона познайомилася з ритм-н-блюзовим музикантом Айком Тернером. Саме йому Тіна завдячуватиме як своєю появою на великій сцені, так і частиною псевдоніма, який вона собі обрала.

В результаті, вона посіла місце вокалістки та ведучої шоу-програми Айка під прізвиськом "Літл Енн" (Маленька Анна – 24 Канал). На той момент їй було лише 18 років.



Тіна й Айк Тернери на початку своєї кар'єри / Фото Shutterstock

Коли склад гурту поповнився Тіною Тернер, її популярність почала зростати. Варто зауважити, що Айк докладав усіх зусиль, щоб підібрати найбільш гідний образ для юної співачки: купував їй дорогі вбрання, підбирав зачіски тощо. Згодом, вже у 1962 році Тіна та Айк стали законними чоловіком та дружиною.

Популярність та проблеми у шлюбі

Спочатку відносини у подружжя складалися досить гладко. До того ж Тіна мала успіх серед публіки, тому незабаром Айк створив новий музичний проект – групу "Ike and Tina Turner Revue".

У цей час вони випустили такі відомі хіти, як "Fool in love" (Божевільний у коханні – 24 Канал), "I idolize you" (Я створюю з тебе ідола – 24 Канал), "It's gonna work out fine" (Це вирішиться добре – 24 Канал). Також Тернери записали кавер-версію пісні "Proud Mary" (Горда Марія – 24 Канал), яка принесла Тіні її першу статуетку "Ґреммі".

Тіна Тернер "Proud Mary": дивіться відео

Попри таку популярність в родині справи йшли не так добре. Айк захопився наркотиками, крім того, він був схиблений на заробітку грошей.До того ж він постійно бив дружину та примушував працювати її цілодобово, при тому, що подружжя вже мало 4 дітей.

Кілька разів Тіна хотіла накласти на себе руки або застрелити чоловіка, але не змогла знайти в собі рішучість. Однак вже у 1975 році все ж знайшла рішучість. Після чергової бійки з чоловіком дівчина зібрала речі і пішла від нього з 36 центами в кишені. Вона була бідна, але вільна.

Тіна Тернер готується до виступу / Фото HBO

Понад 3 роки подружжя провело по судах, сперечаючись за опіку над їхніми дітьми. Врешті-решт суд звершився у 1978 році перемогою Айка, який забрав у Тіни дітей, права на її записи та всі накопичення з гонорарів. Сама співачка не надто засмутилася і були щасливою вибратися з цих "кайданів".

Ти забираєш все, що я заробила за шістнадцять років. А я забираю своє майбутнє,

– сказала у суді Тернер.

Сольна кар'єра та пік популярності

У 1979 році Тіна Тернер на зніманні програми "Голлівудські вечори" познайомилася з менеджером Роджером Девісом. Саме він допоміг співачці знайти свій неповторний стиль та переконав її виконувати рок-н-рольні композиції. У 1983 році вийшов її сингл "Let's stay together" (Лишімось разом – 24 Канал), що став хітом у Європи та Великобританії. Через кілька місяців композиція увійшла у чарти й в США.

Тіна Тернер "Let's stay together": дивіться відео

Вже через рік у 1984 році Тернер завершила запис альбому "Privat Dancer" (Приватний танцівник – 24 Канал), який згодом отримає статус мультиплатинового та принесе жінці аж 4 статуетки "Ґреммі". Всього продали у світі понад 11 мільйонів копій цього диску. На ньому також були такий світові хіти, як "I will survive" ( Я виживу – 24 Канал) і "The best" (Найкраща – 24 Канал). Обидві пісні є важливими та життєвими для виконавиці, адже вони розповідають її історію і надихають інших людей піти від обставин, що пригнічують.

Тіна Тернер "The Best": дивіться відео

Зіркове життя та останні дні

У 1991 рокці Айка і Тіну Тернерів вписали до Зали слави рок-н-ролу у США. Вже у 1993 році автобіографія Тіни лягла в основу фільму "What's Love Got to Do With It?" (Що любов має робити з цим – 24 Канал). Попри свій вік, Тіна Тернер продовжує гастрольну діяльність і в 21 столітті, зокрема, 2008 року вона здійснила турне "Tina: Live in Concert Tour" (Тіна: Живий концертний тур – 24 Канал) по Північній Америці, а також отримала чергову премію "Ґреммі" за участь у запису альбому "River: The Joni Letters" (Річка: Листи Джоні – 24 Канал).

Тіна Тернер "What's Love Got to Do With It?": дивіться відео

Тоді ж вона знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком німцем Ервіном Бахом. З ним вона мала стосунки з 1986 року. А у 2013 році подружжя уклало шлюб і Тіна Тернер вирішила прийняли швейцарське громадянство, як у її чоловіка. У цій країні вона жила до своєї смерті.



Тіна Тернер та Ервін Бах / Фото HBO

Останні роки співачка досить сильно хворіла: мала онкологію та ниркову недостатність. Проте навіть це не заважало їй все ж інколи виходити на сцену та запалювати її, як вміє тільки Тіна Тернер.