Про смерть відомої співачки повідомив її представник. Тіна Тернер померла у власному будинку у Куснахті поблизу Цюріха, Швейцарія.

Світ втратив легенду музики

Тіна Тернер – співачка, автор пісень, актриса та танцівниця, володарка восьми премій "Ґреммі". Її називали "королевою рок-н-ролу" за артистизм, темперамент та сценічну експресивність. Після тривалої хвороби серце артистки зупинилося.

Тіна Тернер, "Королева рок-н-ролу" мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби. Її серце зупинилось у будинку в Куснахті, поблизу Цюріха, Швейцарія. З нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування,

– повідомив представник співачки.

Про смерть артистки повідомили також на її сторінці у мережі.

Артистка народилася у США, проте пізніше отримала громадянство Швейцарії, де жила останні роки. Вперше заговорили про популярність Тіни Тернер у 1960 роках, коли вона разом з колишнім чоловіком Айком Тернером виконала пісню "River Deep, Mountain High".

Легендарна артистка була однією з найпопулярніших рок-співачок у світі завдяки низці хітів, зокрема "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" і "What's Love Got to Do With It". Свого часу журнал "Rolling Stone" назвав Тіну Тернер однією із найвидатніших співачок сучасності.

Одна з найпопулярніших пісень легенди "What's Love Got to Do With It"

Тіна Тернер у 2013 році втретє вийшла заміж.За два тижні після весілля "королева рок-н-ролу" пережила інсульт – артистка вчилася наново ходити.

Через 3 роки, у 2016, артистку знову спіткала хвороба – у неї виявили рак кишечника. Тіна Тернер проходила важке лікування, яке завдало серйозної шкоди її ниркам. Після цього вона хотіла покінчити життя самогубством. Її врятував чоловік, музичний продюсер Ервін Бах – він пожертвував свою нирку та наполіг на пересадці.

Протягом останніх років Тіна Тернер постійно боролася та підтримувала життя.

Легендарна артистка пов'язана і з Україною. Свого часу український боксер Володимир Кличко виходив на ринг під пісню "Simply The Best".

