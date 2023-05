Представитель певицы сообщил, что она умерла в своем собственном доме в Кюснахте вблизи Цюриха, Швейцария, где проживала последние годы. 24 Канал собрал самые яркие моменты из жизни Тины Тернер.

Всегда мечтала быть на сцене

Анна Мэй Буллок, такое настоящее имя певицы, родилась 26 ноября 1939 года в семье афроамериканцев в небольшом городке Натбуш в штате Теннесси, США. Сама она была 2 ребенком в семье, однако ее детство не было слишком счастливым: его родители развелись, когда Тене было всего 10 лет. После этого девочку и ее старшую сестру воспитывала бабушка.

Тина Тернер в раннем возрасте / Фото HBO

Уже в 16 лет Тина приезжает в Сент-Луис, где со своей старшей сестрой посещает ночные клубы. В одном из них, она познакомилась с ритм-н-блюзовым музыкантом Айком Тернером. Именно ему Тина будет благодарна как своим появлением на большой сцене, так и частью псевдонима, который она себе избрала.

В результате она заняла место вокалистки и ведущей шоу-программы Айка под прозвищем "Литл Энн" (Маленькая Анна - 24 Канал). На тот момент ей было всего 18 лет.



Тина и Айк Тернеры в начале своей карьеры / Фото Shutterstock

Когда состав группы пополнился Тиной Тернер, ее популярность стала расти. Стоит заметить, что Айк прилагал все усилия, чтобы подобрать наиболее достойный образ для юной певицы: покупал ей дорогие наряды, подбирал прически и т.д. Впоследствии уже в 1962 году Тина и Айк стали законными мужем и женой.

Популярность и проблемы в браке

Первоначально отношения у супругов складывались достаточно гладко. К тому же Тина преуспевала среди публики, поэтому вскоре Айк создал новый музыкальный проект – группу Ike and Tina Turner Revue.

В это время они выпустили такие известные хиты, как Fool In love ("Безумный в любви" – 24 Канал), I Idolize You ("Я создаю из тебя идола" – 24 Канал), It's Gonna Work Out Fine ("Это решится хорошо" – 24 Канал). Также Тернеры записали кавер-версию песни Proud Mary ("Гордая Мария" - 24 Канал), которая принесла Тене ее первую статуэтку "Грэмми".

Несмотря на такую популярность, в семье дела обстояли не так хорошо. Айк увлекся наркотиками, кроме того, он был помешан на заработке денег. К тому же он постоянно избивал жену и заставлял работать ее круглосуточно, при том, что супруги уже имели 4 детей.

Несколько раз Тина хотела покончить с собой или застрелить мужчину, но не смогла найти в себе решимость. Однако уже в 1975 году все же обрела решимость. После очередной потасовки с мужем девушка собрала вещи и ушла от него с 36 центами в кармане. Она была бедна, но свободна.

Тина Тернер готовится к выступлению / Фото HBO

Более 3 лет супруги провели по судам, споря за опеку над их детьми. В конце концов, суд свершился в 1978 году победой Айка, который забрал у Тины детей, права на ее записи и все накопления с гонораров. Сама певица не слишком расстроилась и были счастливы выбраться из этих "оков".

Ты отнимаешь все, что я заработала за шестнадцать лет. А я отнимаю свое будущее,

– сказала в суде Тернер.

Сольная карьера и пик популярности

В 1979 году Тина Тернер на съемке программы "Голливудские вечера" познакомилась с менеджером Роджером Дэвисом. Именно он помог певице обрести свой неповторимый стиль и убедил ее исполнять рок-н-ролльные композиции. В 1983 году вышел ее сингл Let's Stay Together ("Остаемся вместе" – 24 Канал), ставший хитом в Европе и Великобритании. Через несколько месяцев композиция вошла в чарты и США.

Уже через год в 1984 году Тернер завершила запись альбома Private Dancer ("Частный танцовщик" – 24 Канал), который впоследствии получит статус мультиплатинового и принесет женщине 4 статуэтки "Грэмми". Всего продано в мире более 11 миллионов копий этого диска. На нем также были такие мировые хиты, как I Will Survive ("Я выживу" – 24 Канал) и The Best ("Лучшая" – 24 Канал). Обе песни важны и жизненны для исполнительницы, ведь они рассказывают ее историю и вдохновляют других людей уйти от подавляющих обстоятельств.

Звездная жизнь и последние дни

В 1991 году Айка и Тина Тернеров вписали в Зал славы рок-н-ролла в США. Уже в 1993 году автобиография Тины легла в основу фильма. What's Love Got to Do With It? ("Что любовь должна делать с этим" – 24 Канал). Несмотря на свой возраст, Тина Тернер продолжает гастрольную деятельность и в 21 веке, в частности, в 2008 году она совершила турне. Tina: Live In Concert Tour ("Тина: Живой концертный тур" – 24 Канал) по Северной Америке, а также получила очередную премию "Грэмми" за участие в записи альбома River: The Joni Letters ("Река: Письма Джонни" – 24 Канал).

Тогда же она знакомится со своим будущим мужем немцем Эрвином Бахом. С ним она общалась с 1986 года. А в 2013 году супруги заключили брак и Тина Тернер решила приняли швейцарское гражданство, как у ее мужа. В этой стране она жила до своей смерти.



Тина Тернер и Эрвин Бах / Фото HBO

В последние годы певица довольно сильно болела: имела онкологию и почечную недостаточность. Однако даже это не мешало ей все же иногда выходить на сцену и зажигать ее, как умеет только Тина Тернер.