Дмитро Жук з "Танців з зірками" заговорив про роман з Тіною Кароль

У серпні учасник "Танців з зірками" Дмитро Жук розпочав співочу кар'єру. Раніше він працював у балеті Тіни Кароль, тож саме вона взялася за його розкрутку. Так з'явилися чутки про їхній роман. Що на це відповідає артист, читайте далі.

Після смерті коханого Євгена Огіра Тіна Кароль не розсекречує особисте життя. Тож як тільки поряд з нею з'являється чоловік, у мережі одразу ж говорять про їхній роман. Після молдовського співака Дана Балана під приціл потрапив танцівник Дмитро Жук.

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Дмитро Жук відповів на чутки про роман з Тіною Кароль

Довгий час Дмитро Жук був хореографом Тіни Кароль, але під час війни наважився розпочати сольну кар'єру співака. Вона допомогла йому в цьому – записала цілий альбом у рамках проєкту "Молода кров". Фани припускають, що за продюсування танцівника зірка взялася неспроста, але він запевнив, що Кароль для нього тільки бос.

Вона мій бос, реально. Тільки творчість. І крапка. Я не знаю, про що ви. Тіна для мене як ментор, вона мені допомагає, вона мене штовхає туди, куди потрібно,

– пояснив Дмитро Жук.

Тіна Кароль з Дмитром Жуком / Фото з інстаграму танцівника

До слова, хореограф Тіни Кароль Дмитро Жук був одружений з танцівницею Яною Цибульською, з якою познайомився під час другого сезону "Танців з зірками".

У жовтні 2018 року вони одружилися, а вже у вересні 2021-го чоловік попросив про паузу в стосунках. Відтоді вони нібито не разом.