После смерти любимого Евгения Огира Тина Кароль не рассекречивает личную жизнь. Поэтому как только рядом с ней появляется мужчина, в сети сразу же говорят об их романе. После молдавского певца Дана Балана под прицел попал танцовщик Дмитрий Жук.
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Дмитрий Жук ответил на слухи о романе с Тиной Кароль
Долгое время Дмитрий Жук был хореографом Тины Кароль, но во время войны отважился начать сольную карьеру певца. Она помогла ему в этом – записала целый альбом в рамках проекта "Молодая кровь". Фаны предполагают, что за продюсирование танцовщика звезда взялась неспроста, но он заверил, что Кароль для него только босс.
Она мой босс, реально. Только творчество. И точка. Я не знаю, о чем вы. Тина для меня как ментор, она мне помогает, она меня толкает туда, куда нужно,
– объяснил Дмитрий Жук.
Тина Кароль с Дмитрием Жуком / Фото из инстаграма танцовщика
- К слову, хореограф Тины Кароль Дмитрий Жук был женат на танцовщице Яне Цыбульской, с которой познакомился во время второго сезона "Танцев со звездами".
- В октябре 2018 года они поженились, а уже в сентябре 2021-го мужчина попросил о паузе в отношениях. С тех пор они якобы не вместе.