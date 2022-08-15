После смерти любимого Евгения Огира Тина Кароль не рассекречивает личную жизнь. Поэтому как только рядом с ней появляется мужчина, в сети сразу же говорят об их романе. После молдавского певца Дана Балана под прицел попал танцовщик Дмитрий Жук.

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Дмитрий Жук ответил на слухи о романе с Тиной Кароль

Долгое время Дмитрий Жук был хореографом Тины Кароль, но во время войны отважился начать сольную карьеру певца. Она помогла ему в этом – записала целый альбом в рамках проекта "Молодая кровь". Фаны предполагают, что за продюсирование танцовщика звезда взялась неспроста, но он заверил, что Кароль для него только босс.

Она мой босс, реально. Только творчество. И точка. Я не знаю, о чем вы. Тина для меня как ментор, она мне помогает, она меня толкает туда, куда нужно,

– объяснил Дмитрий Жук.

Тина Кароль с Дмитрием Жуком / Фото из инстаграма танцовщика

Напомним, Дмитрий Жук запел в августе. Тогда состоялся релиз его первого трека "Мені так бракує тебе", в котором он рассказал о любви в разлуке из-за войны.