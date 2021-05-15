Схоже, в українській столиці 24-річна француженка Тіна Кунакі знімається в рекламі косметичного бренду. Перед камерою вона постала в розкішному шкіряному костюмі чорного кольору – обтислих штанах та оригінальній блузі з об'ємними рукавами. Зухвалий look модель довершила лакованими туфлями на стійких підборах, а волосся заплела в тугу косу.

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Зйомки відбувалися на висоті. На металевій платформі Тіна Кунакі позувала з трьома моделями різних національностей, а в руках тримала тюбик, який нагадував тональну основу.

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Додамо, дружина Венсана Касселя не стала ділитися враженнями від України та Києва. В інстаграм-сторіс вона опублікувала фото з вікна готельного номера. Щоправда, вигляд на столицю затуляли працівники, які мили вікна. Якщо сама Тіна Кунакі не була багатослівною, то українські фани засипали її коментарями:

"Ласкаво просимо в Україну, мила";

"Супер! Ви в Києві! Рада бачити вас у себе на Батьківщині! Ви прекрасні";

"Боже мій! Ласкаво просимо в Україну";

"Мабуть, це зйомки наступного Джеймса Бонда в Києві";

"Ого, ти в моєму рідному місті! Вітаємо в Україні".

Зауважимо, 24-річна Тіна Кунакі – одна з найвідоміших моделей Європи. За останні роки модельної кар'єри вона встигла стати зіркою глянців Madame Figaro, Elle Italia, 7000 magazine, Tatler, обличчям брендів Valentino, The Kooples, Cuup та інших.