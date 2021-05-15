Похоже, в украинской столице 24-летняя француженка Тина Кунаки снимается в рекламе косметического бренда. Перед камерой она предстала в роскошном кожаном костюме черного цвета – обтягивающих брюках и оригинальной блузе с объемными рукавами. Дерзкий look модель довершила лакированными туфлями на устойчивых каблуках, а волосы заплела в тугую косу.

Читайте также "Мисс Украина" презентовала в США национальный костюм: впечатляющие фото с конкурса

Съемки происходили на высоте. На металлической платформе Тина Кунаки позировала с тремя моделями разных национальностей, а в руках держала тюбик, напоминавший тональную основу.

Для просмотра видео листайте вправо:

Добавим, жена Венсана Касселя не стала делиться впечатлениями от Украины и Киева. В инстаграм-сторис она опубликовала фото из окна гостиничного номера. Правда, вид на столицу заслоняли работники, которые мыли окна. Если сама Тина Кунаки не была многословной, то украинские фаны засыпали ее комментариями:

"Добро пожаловать в Украину, милая";

"Супер! Вы в Киеве! Рада видеть вас у себя на родине! Вы прекрасны";

"Боже мой! Добро пожаловать в Украину";

"Видимо, это съемки следующего Джеймса Бонда в Киеве";

"Ого, ты в моем родном городе! Поздравляем в Украине".

Отметим, 24 – летняя Тина Кунаки-одна из самых известных моделей Европы. За последние годы модельной карьеры она успела стать звездой глянцев Madame Figaro, Elle Italia, 7000 magazine, Tatler, лицом брендов Valentino, The Kooples, Cuup и других.