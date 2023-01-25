25 січня Тіна Кароль відзначає 38-річчя. Однак подарунок приготувала не для себе, а для шанувальників. Артистка представила цілу колекцію одягу з написами ЗСУ.

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Патріотична колекція одягу від Тіни Кароль

Колекція, яку виконавиця створила у колаборації з українським брендом ONEBYONE, має назву "Вільні створювати одну історію". Тіна розповіла, що робота над цим проєктом тривала майже пів року. А зйомку проводили на початку 2023 року в Києві, в умовах постійних відключень електроенергії, сирен та загроз ударів ворога.

"Ми різні, але однаково віримо в ЗСУ", – каже виконавиця.

На сайті бренду вже представили всі позиції цієї колекції – трикотажні костюми, плаття, кардигани, трендові балаклави, джинсову максі спідницю та навіть колготи. Що цікаво, на більшості одягу є принт з трьох букв, які стали символом незламності – ЗСУ. А також є одяг з зображенням орігамі лелеки – символом віри і незламності.

Колекція "Вільні створювати одну історію" / Фото ONEBYONE

Цінова категорія такої колекції – від 499 до 3999 гривень. У коментарях прихильники Тіни зазначають, що речі за такими цінами доступні не всім, тож жартома зазначають, що за ці кошти артистка зможе придбати Україні танки Leopards: "Тіна, як завжди, прекрасна! Ціни, звісно, не всім підійдуть. Маємо надію, що ви за цю колекцію купите Україні Leopards".

Натомість бренд ONEBYONE повідомив, що частину вторгованих коштів відправлять на закупівлю термоодягу для жінок, які служать в ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Кароль позувала перед камерою у розкішному вбранні від українського бренду A.M.G. Пальто з колекції весна-літо 2022 коштує на сайті бренду 2500 доларів (понад 90 тисяч доларів).