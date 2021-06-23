Тіна Кароль вкотре приголомшила прихильників. Вона постала перед камерою у спокусливому вбранні, хизуючись бездоганною фігурою.

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Спокусливий образ Тіни Кароль

Виконавиця позувала, сидячи на стільці на тлі зелені. Для нової фотосесії Тіна обрала білий светр oversize та короткі шорти. Вбрання закцентувало на довгих ногах Кароль. Проте основну увагу вона приділила довгим білим шкарпеткам з написом "Красиво".

Цей елемент одягу артистка створила спільно з українським брендом колготок і білизни GIULIA. Компанія стала однією з тих вітчизняних виробників, які співачка підтримує в час пандемії коронавірусу, що спричинила кризу.

Волосся Кароль вклала природно, а на обличчя нанесла косметику нюдових відтінків. Такий макіяж є частиною нового сценічного образу Тіни.



Звабливий look Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль



Звабливий look Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль