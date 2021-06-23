Тина Кароль в который раз ошеломила поклонников. Она предстала перед камерой в соблазнительном наряде, хвастаясь безупречной фигурой.

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Соблазнительный образ Тины Кароль

Исполнительница позировала, сидя на стуле на фоне зелени. Для новой фотосессии Тина выбрала белый свитер oversize и короткие шорты. Наряд акцентировал на длинных ногах Кароль. Однако основное внимание она уделила длинным белым носкам с надписью "Красиво".

Этот элемент одежды артистка создала совместно с украинским брендом колготок и белья GIULIA. Компания стала одним из тех отечественных производителей, которые певица поддерживает во время пандемии коронавируса, вызвавшей кризис.

Волосы Кароль уложила естественно, а на лицо нанесла косметику нюдовых оттенков. Такой макияж является частью нового сценического образа Тины.



Обольстительный look Тины Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль



Обольстительный look Тины Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль