Тина Кароль в который раз ошеломила поклонников. Она предстала перед камерой в соблазнительном наряде, хвастаясь безупречной фигурой.
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Соблазнительный образ Тины Кароль
Исполнительница позировала, сидя на стуле на фоне зелени. Для новой фотосессии Тина выбрала белый свитер oversize и короткие шорты. Наряд акцентировал на длинных ногах Кароль. Однако основное внимание она уделила длинным белым носкам с надписью "Красиво".
Этот элемент одежды артистка создала совместно с украинским брендом колготок и белья GIULIA. Компания стала одним из тех отечественных производителей, которые певица поддерживает во время пандемии коронавируса, вызвавшей кризис.
Волосы Кароль уложила естественно, а на лицо нанесла косметику нюдовых оттенков. Такой макияж является частью нового сценического образа Тины.
Обольстительный look Тины Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль
Обольстительный look Тины Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль
Обольстительный look Тины Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль