Тіна Кароль змінила імідж та випустила новий альбом "Двойной рай"
Джерело:Vogue
Популярна українська співачка Тіна Кароль презентувала третій альбом за рік під назвою "Двойной рай". У ньому зірка знову показала себе з іншого боку й змінила імідж.
Українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новими композиціями у мініальбомі "Двойной рай". Це мелодичні пісні, що нагадують стилістику 1990 – 2000 років.
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Новий альбом Тіни Кароль
До платівки увійшло 4 пісні:
- "Холод";
- "Двойной рай";
- "Голод";
- "Поцелуй на фарт".
Виконавиця поділилась, що три альбоми за один рік – результат її постійної праці в студії. Однак вона рада тому, що нарешті пише і музику, і тексти.
Я давно не почувалася такою сексуальною, спокусливою, як у цих піснях. Так, я бувала різною – сміливою і рішучою, меланхолійною і сумною, але настільки сексуальною й мелодійною – ніколи. Я дуже тішуся цими треками,
– розповіла Тіна Кароль.
Тіна Кароль / Фото Vogue
Альбом "Двойной рай", як і попередній альбом "Красиво", написаний у співпраці з музикантом Аркадієм Олександровим. Він назвав платівку музичною повістю, що відображає глибину Тіни Кароль.
Тіна Кароль / Фото Vogue
Напередодні Тіна Кароль презентувала кліп на одну з пісень – "Двойной рай". У ролику зірка постала в новому іміджі й здивувала фанів. Вона позувала зі стильним чубчиком та трохи висвітленим волоссям. Артистка ділилась, що хотіла відобразити героїню фільму "Її звали Нікіта"
Тіна Кароль – "Двойной рай": дивіться відео онлайн