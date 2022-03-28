Тіна Кароль зібрала 2 мільйони гривень на концерті в Ізраїлі: кошти підуть на медичні потреби

Українська Тіна Кароль днями організувала благодійний концерт в Ізраїлі. Там вона зібрала близько 2 мільйонів гривень, які передасть на медичні потреби України.

Сьогодні кожен воює на своєму фронті. Співачка Тіна Кароль продовжує проводити благодійні концерти, щоб зібрати кошти для України.

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Тіна Кароль зібрала 2 мільйони

Днями виконавиця побувала на благодійному концерті Unite For Ukraine, який пройшов в Ізраїлі. Там зірка зібрала близько 2 мільйонів гривень.

Кошти Тіна Кароль передасть на медичні потреби України.

Зараз ми всі зайняті однією справою та кожен на своєму фронті. Ми хочемо зберегти Україну та віримо у нашу перемогу,

– зауважила співачка.



Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз

Зірки збирають кошти для України