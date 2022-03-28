Сегодня каждый воюет на своем фронте. Певица Тина Кароль продолжает проводить благотворительные концерты, чтобы собрать деньги для Украины.
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Тина Кароль собрала 2 миллиона
На днях исполнительница побывала на прошедшем в Израиле благотворительном концерте Unite For Ukraine. Там звезда собрала около 2 миллионов гривен.
Денежные средства Тина Кароль передаст на медицинские нужды Украины.
Сейчас мы все заняты одним делом и каждый на своем фронте. Мы хотим сохранить Украину и верим в нашу победу,
– отметила певица.
Тина Кароль / Фото с инстаграм-сториз
Звезды собирают средства для Украины
- В Лодзи 20 марта состоялся масштабный концерт "Вместе с Украиной", где выступили Тина Кароль, Jerry Heil и другие артисты. Благодаря мероприятию было собрано более 2 миллионов злотых.
- Во время Национального отбора в Германии Джамала собрала 67 миллионов евро (более 2 миллиардов гривен).
- На антивоенном концерте Sound of Peace ("Звук мира") в Берлине Наталья Кличко и Джамала собрали 12 миллионов евро.