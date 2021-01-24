Співачка Тіна Кароль не надто охоче висвітлює особисте життя перед багатомільйонною аудиторією. Однак одне зі своїх тренувань у власному спортзалі зірка таки показала в мережі. Вона продемонструвала, як виглядає без косметики в повсякденному житті.

Тіна Кароль – зірка численних проєктів, тому її життя сповнене постійними зйомками. Зараз вона суддя 11 сезону шоу "Голос країни" і для того, аби неперевершено виглядати в карді, багато працює над своїм тілом. В інстаграм-сторіс знаменитість оприлюднила відео зі спортзалу, яке швидко розлетілося мережею.

Цікаво Закликала підписуватися в "Однокласниках": Тіна Кароль оскандалилась через російську соцмережу

Як Тіна Кароль займається у спортзалі

Тренажерний зал зірка облаштувала просто в заміському маєтку, аби в будь-який час доби мати змогу займатися вдома. Раніше вона показувала свої регулярні тренування в мережі, мотивуючи прихильників займатися спортом на карантині. Цього разу Тіна Кароль не стала демонструвати вправи, захопивши публіку природною красою без косметики.

Для заняття у спортзалі артистка обрала темні лосини, світло-сірий топ і яскраво-рожеві кросівки. Волосся вона зібрала в низький пучок, а обличчя залишила без макіяжу. Варто зазначити, що навіть під прицілом камер виконавиця не любить обтяжувати обличчя зайвою косметикою, а в повсякденному житті фарбується рідко.

Відео Тіна Кароль зняла сидячи на тренажері перед дзеркалом. Вона займалась під енергійну музику, а в кадрі показала неймовірно стрункі ніжки та звабливе декольте.