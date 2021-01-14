Вже три роки російські соцмережі та сервіси заборонені в Україні. Однак вітчизняні зірки досі мають профілі на заблокованих сайтах. Зокрема, Тіна Кароль закликала прихильників підписуватися на неї в "Однокласниках".

Тіна Кароль – українська попдіва з 1,7-мільйонною армією прихильників в інстаграмі. Тому за профілем співачки ретельно стежать прихильники як з України, так і з-за кордону. В одній з інстаграм-сторіс артистка опублікувала нове фото та прикріпила посилання на акаунт в "Однокласниках", які вже три роки перебувають під забороною для українських користувачів.

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Тіна Кароль оскандалилась через "Однокласники"

Виконавиця позувала в об'єктиві знаменитої фешн-фотографині Ксенії Каргіної. Кадром з нової зйомки зірка поділилась в особистому профілі в інстаграмі. Вона позувала в білому атласному вбрання з фантастичним вечірнім макіяжем та укладкою з мокрим ефектом.

Тіна Кароль продублювала фото в сторіс, додавши посилання на профіль в російській соціальній мережі "Однокласники". Схоже, зірка нещодавно зареєструвалась у забороненій соцмережі та прагне збільшити свою аудиторію.



Тіна Кароль в "Однокласниках" / Фото Instagram Stories / @tina_karol

Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України Петра Порошенка було введено додаткові санкції щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів. Під забороною опинились вебресурси "ВКонтакті", "Однокласники", "Mail.ru", "Яндекс" та інші.

У травні минулого року Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "ВКонтакті" та "Однокласники" ще на три роки.