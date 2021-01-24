Певица Тина Кароль не слишком охотно освещает личную жизнь перед многомиллионной аудиторией. Однако одну из своих тренировок в собственном спортзале звезда таки показала в сети. Она продемонстрировала, как выглядит без косметики в повседневной жизни.

Тина Кароль – звезда многочисленных проектов, поэтому ее жизнь полна постоянными съемками. Сейчас она судья 11 сезона шоу "Голос країни" и для того, чтобы непревзойденно выглядеть в карде, много работает над своим телом. В инстаграм-сторис знаменитость обнародовала видео из спортзала, которое быстро разлетелось по сети.

Интересно Призвала подписываться в "Одноклассниках": Тина Кароль оскандалилась из-за российской соцсети

Как Тина Кароль занимается в спортзале

Тренажерный зал звезда обустроила прямо в загородном имении, чтобы в любое время суток иметь возможность заниматься дома. Ранее она показывала свои регулярные тренировки в сети, мотивируя поклонников заниматься спортом на карантине. На этот раз Тина Кароль не стала демонстрировать упражнения, очаровав публику природной красотой без косметики.

Для занятия в спортзале артистка выбрала темные лосины, светло-серый топ и ярко-розовые кроссовки. Волосы она собрала в низкий пучок, а лицо оставила без макияжа. Стоит отметить, что даже под прицелом камер исполнительница не любит перегружать лицо лишней косметикой, а в повседневной жизни красится редко.

Видео Тина Кароль сняла сидя на тренажере перед зеркалом. Она занималась под энергичную музыку, а в кадре показала невероятно стройные ножки и соблазнительное декольте.