Тіна Кароль заявила, що йде з "Голосу країни"

Відгримів суперфінал 11 сезону шоу "Голос країни". У прямому ефірі зіркова тренерка Тіна Кароль, яка 5 разів здобувала перемогу на проєкті, заявила, що це був останній сезон, в якому вона взяла участь. Своє місце Тіна хоче віддати Юлії Саніній.

В завершальному етапі суперфіналу "Голосу країни" за перемогу змагалися Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль та Сергій Лазановський з команди DOROFEEVA. Найбільшу кількість голосів глядачі віддали за Сергія. Тіна у фінальний момент вечора заявила, що це був останній сезон "Голосу країни", де вона була тренеркою.

До теми Голос країни 11 сезон 14 випуск: яким був грандіозний суперфінал популярного шоу

Тіна Кароль йде з "Голосу країни"

Така новина засмутила прихильників артистки. Вона посідала тренерське крісло 8 років і 5 разів її підопічні ставали переможцями "Голосу".

Це був мій крайній сезон. Я дуже дякую "Голосу країни". Дякую всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто долучався до цього проєкту. Якщо можна, то я б залюбки віддала своє крісло Юлії Саніній,

– сказала Кароль у прямому ефірі.

Шлях артистки на вокальному шоу завершився другим місцем, як посіла її підопічна Юлія Тимочко.

Голос країни 11 сезон: дивіться онлайн – виступ Тіни Кароль та Юлії Тимочко