Тіна Кароль заспівала на "Танцях з зірками" в Грузії: ефектний образ у сукні за 60 тисяч гривень

Українська попдіва Тіна Кароль вдруге виступила на "Танцях з зірками" в Тбілісі. У фіналі проєкту вона заспівала в дуеті з Анрі Джохадзе. Її трек "Красиво" вперше зазвучав англійською та грузинською мовами.

У п'ятницю, 14 січня, завершився 10 сезон грузинської версії "Танців з зірками". Запрошеною гостею прямого ефіру стала Тіна Кароль. Вона виступила в дуеті зі співаком Анрі Джохадзе, який представляв Грузію на Євробаченні-2012.

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Артисти вразили новою версією хіта "Красиво". Тіна Кароль співала англійською, а Анрі Джохадзе – грузинською мовою. Нагадаємо, що в оригіналі трек звучить російською. Однак така інтерпретація теж підкорила публіку:

"Найкращий дует 2022 року, браво";

"Ця пісня має звучати англійською. Дуже потужний хітовий вайб";

"Гарно співають і красиво виглядають. Жіноча ніжність Тіни та мужність Анрі";

"Пісня у такій версії звучить прекрасно";

"Найкращі! Щиро дякую за такий незабутній сюрприз".

Тіна Кароль, Анрі Джохадзе – Красиво: дивіться відео онлайн

Образ Тіни Кароль за 60 тисяч гривень

що це друга поява Тіни Кароль на "Танцях з зірками" в Грузії. Вперше вона вийшла на паркеті у сукні з декольте, синіх рукавичках і заспівала україномовний хіт "Намалюю тобі зорі".

Для виходу на паркет співачка обрала ефектний look від улюбленого дизайнера David Koma, який, до речі, походить з Грузії. Вона одягла асиметричну сукню чорного кольору. Це вбрання на тонких бретелях, з прозорою вставкою під грудьми та елегантною квіткою, інкрустованою кристалами. Сукня повністю оголила ліву ніжку Тіни Кароль. Її зірка довершила чорними туфлями-човниками.

Вартість плаття на офіційному сайті бренду становить 1 585 фунтів стерлінгів – більш як 60 тисяч гривень!

Тіна Кароль з Анрі Джохадзе на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співака

Тіна Кароль з Анрі Джохадзе на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співака