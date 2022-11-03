Тіна Кароль заспівала "Чорнобривці" й зірвала овації в Лос-Анджелесі: проникливе відео

Ще на початку жовтня Тіна Кароль давала концерт у Лос-Анджелесі. Як з'ясувалося, там вона заспівала легендарну пісню "Чорнобривці", яку присвятила українським матерям. Відео чуттєвого виступу опублікували в мережі.

На сольнику в Лос-Анджелесі, де Тіна Кароль виступила з балетом Грега Чапкіса, звучали не тільки її хіти, а й українські народні пісні. Артистка проскандувала з залою "ЗСУ" та виконала "Чорнобривці".

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Тіна Кароль заспівала "Чорнобривці" на концерті в Лос-Анджелесі

Найрідніша людина на землі – це мама. Україна – це жінка. І чоловіки, які сьогодні її захищають, ЗСУ – це її сини. Сини, якими ми пишаємося,

– прокоментувала Тіна Кароль зі сцени.

Вона додала, що відправить відео з концерту на фронт, адже так захисники бачать, що "поруч є багато людей, які єднаються для них". Співачка також пригадала, як передавала вітання мамі одного з бійців.

"Один військовий до мене підійшов і сказав: "А можете мені записати відео для мами?" Кажу: "Може ти селфі хочеш?" Він мені: "Ні, це для мами". У нас українців особливий зв'язок між синами і мамами", – підкреслила Кароль.

Тіна Кароль – Чорнобривці: дивіться відео онлайн

Мережа розчулилася від проникливого виконання "Чорнобривців":

"Крик душі, такий надрив, я з екрану відчула вібрації. Тіна звичайно майстер вивернути себе навиворіт, тут навіть без гри, неймовірно";

"Захоплююсь силою голосу, жіночністю та віддачею частини своєї душі";

"Чергове браво Тіні Кароль! Ця жінка не перестає дивувати";

"Дуже гарне виконання. Дякую";

"Ця пісня як символ душі української нації. Браво";

"Дякую за пісню! Вона навіяла щемкі спогади! Успіхів вам, наша зірочко";

"Тіночко, щиро вам дякуємо за вашу творчість та за улюблену пісню. Чорнобривці – мої улюблені квіти, вони завжди мені нагадують дім і батьків".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль відмовилася від своїх російськомовних пісень. "Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською", – заявила зірка в турі Сполученими Штатами Америки. Саме тому вона випустила англомовний альбом, до якого ввійшли перекладені з російської треки з останніх платівок – "Скандал", "Это любовь", "Любовники", "Красиво", "Хороший парень", "Двойной рай" та інші.