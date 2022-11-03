Тина Кароль спела "Чорнобривці" и сорвала овации в Лос-Анджелесе: проникновенное видео

Еще в начале октября Тина Кароль давала концерт в Лос-Анджелесе. Как выяснилось, там она спела легендарную песню "Чорнобривці", которую посвятила украинским матерям. Видео чувственного выступления было опубликовано в сети.

На сольнике в Лос-Анджелесе, где Тина Кароль выступила с балетом Грега Чапкиса, звучали не только ее хиты, но и украинские народные песни. Артистка проскандировала с залом "ВСУ" и исполнила "Чорнобривці".

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Тина Кароль спела "Чорнобривці" на концерте в Лос-Анджелесе

Самый родной человек на земле – это мама. Украина – это женщина. И мужчины, которые сегодня ее защищают, ВСУ – это ее сыновья. Сыновья, которыми мы гордимся,

– прокомментировала Тина Кароль со сцены.

Она добавила, что отправит видео с концерта на фронт, ведь так защитники видят, что "рядом есть много людей, которые объединяются для них". Певица также вспомнила, как передавала поздравление маме одного из бойцов.

"Один военный ко мне подошел и сказал: "А можете мне записать видео для мамы?" Говорю: "Может ты селфи хочешь?" Он мне: "Нет, это для мамы". У нас украинцев особая связь между сыновьями и мамами", – подчеркнула Кароль.

Тина Кароль – Чорнобривці: смотрите видео онлайн

Сеть растрогалась от проникновенного исполнения "Чорнобривців":

"Крик души, такой надрыв, я с экрана почувствовала вибрации. Тина конечно мастер вывернуть себя наизнанку, здесь даже без игры, невероятно";

"Увлекаюсь силой голоса, женственностью и отдачей части своей души";

"Очередное браво Тине Кароль! Эта женщина не перестает удивлять";

"Очень хорошее исполнение. Спасибо";

"Эта песня как символ души украинской нации. Браво";

"Спасибо за песню! Она навеяла щемящие воспоминания! Удачи вам, наша звездочка";

"Тиночка, искренне вас благодарим за ваше творчество и за любимую песню. Бархатцы – мои любимые цветы, они всегда мне напоминают дом и родителей".

Напомним, ранее Тина Кароль отказалась от своих русскоязычных песен. "Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском", – заявила звезда в туре Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому она выпустила англоязычный альбом, в который вошли переведенные с русского треки из последних пластинок – "Скандал", "Это любовь", "Любовники", "Красиво", "Хороший парень", "Двойной рай" и другие.